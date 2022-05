Perrito es arrastrado por más de seis metros en un vehículo en movimiento en Jiménez

Leila Patricia Gutiérrez, directora de la asociación civil Callejeritos Jiménez, denunció públicamente al conductor de un vehículo, el cual, por más de seis metros arrastró a can desde la unidad en movimiento, en hechos ocurridos durante la tarde del 17 de mayo; por lo que se interpondrán acciones penales en contra de quien cometió dichos actos de maltrato animal.

"Los hechos ocurrieron por la calle Acosta Rivera Plata, cuando el conductor de un carro de reciente modelo de color blanco, fue visto arrastrando a un can desde la unidad en movimiento, acto que se repitió por más de seis metros lineales".

De acuerdo a información con testigos de los hechos, refieren que, durante la tarde del martes 17 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, el conductor de un vehículo de cuatro puertas de reciente modelo de color blanco, arrastraba a un can desde la unidad en movimiento, acto que se repitió durante seis metros lineales, hasta que testigos de los hechos se percataron de los sucedido fue cuando el conductor de la unidad detuvo la marcha para echar al can ya aparentemente muerto a la cajuela y huir a toda velocidad.

El hecho fue reportado ante la protectora de animales del municipio de Jiménez, y representante de la asociación civil Callejeritos, donde se rescatan a perros y gatos, principalmente en situación de calle.

Leila Gutiérrez refiere que el reporte de los hechos suscitados le llegó en punto de las nueve de la noche del martes 17 de mayo, por lo que de manera inmediata se realizó primero la denuncia pública a través de redes sociales, para dar con el paradero del responsable.

Aseveró que se levantarán cargos contra quien resulte responsable, derivado que, existe evidencia de los hechos, material gráfico por el cargo de maltrato animal.

"Esta situación no puede estar pasando, en Jiménez cada rato me reportan casos de maltrato animal, algunos otros no nos damos cuenta pero esto ya es definitivamente grave, tenemos que tomar cartas en el asunto y dar con el responsable de los actos cometidos, vamos a proceder de manera penal".

Ante los hechos ocurridos y el material gráfico difundido en distintas plataformas de redes sociales entre la población de Jiménez, se generó una gran conmoción, apoyando en denunciar y dar con el paradero del responsable.

Leila Gutiérrez destacó que en caso de contar con información del probable responsable, los números telefónicos de Callejeritos están a la disposición para su denuncia anónima (6291524578).

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental del municipio de Jiménez se ha pronunciado por los hechos ocurridos, donde una persona del sexo masculino de aparente edad de entre los 30 a 40 años, arrastró desde la ventila de conducción a un can por alrededor de seis metros.