Realizarán tercera audiencia contra acusado de maltrato animal en Jiménez

La asociación civil protectora de animales del municipio de Jiménez, Callejeritos, da a conocer que será dentro de un mes cuando se lleve a cabo la realización de la tercera audiencia en contra del imputado por maltrato animal, Jorge Luis S.H.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Durante la segunda audiencia contra maltrato animal, llevada a cabo en el municipio de Jiménez, durante la tarde del martes 08 de noviembre, se definió por parte de la Jueza de Control, realizar una tercera audiencia en un tiempo estimado de un mes, en donde se definirá la situación jurídica del imputado.

De acuerdo a información de la asociación civil protectora de animales de Jiménez, Callejeritos, durante la audiencia maratónica que dio inicio a las cinco de la tarde y concluyó pasadas las nueve de la noche del martes 08 de noviembre; con tan solo un abogado, de la parte demandante (Callejeritos), se enfrentó contra cuatro abogados del imputado por maltrato animal Jorge Luis S.H.

Jiménez Realizan primera audiencia contra maltrato animal en Jiménez

En intervención de la defensa del imputado, según refiere información de Callejeritos, se presentaron pruebas erróneas que no correspondían a las características del can que fue arrastrado desde un vehículo en movimiento, así como desestimando los certificados médicos del veterinario que dio fe de la muerte del can.

“En declaraciones de la parte imputada y testigos, hubo discrepancias de declaración, ya que primero se dijo que el perro tenía dos años con el imputado, mientras que un testigo aseguró que tenía un año", refiere información de Callejeritos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Sur, dio a conocer mediante un boletín de prensa que, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur formularon imputación en contra de Jorge Luis S. H., por el delito de maltrato animal cometido en el municipio de Jiménez.

Se presentaron cargos en su contra por hechos registrados el día 17 de mayo del presente año, cuando conducía un vehículo de color blanco sobre la calle Acosta Rivera, con rumbo a la colonia Lucio Cabañas y arrastraba sobre el pavimento a un perro de la raza Husky Siberiano, que llevaba amarrado con una soga, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso al acusado la medida cautelar de firma periódica, quedando pendiente la fecha para resolver su situación jurídica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otra parte, Callejeritos dio a conocer que, hasta el momento el perro que fue arrastrado desde el vehículo en movimiento y falleció producto de las lesiones, se desconoce el paradero del cuerpo.