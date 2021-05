Juan Carlos Loera adelanta acciones de su plan de seguridad

Juan Carlos Loera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, anunció la creación de Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz en los 67 municipios de Chihuahua a fin de alinear acciones operativas y de prevención que reduzcan los actuales índices delictivos, al presentar su plan de seguridad durante una reunión con empresarios integrados al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Su proyecto incluye aumentar la participación de académicos y la sociedad civil para el análisis y seguimiento de acciones gubernamentales en materia de seguridad. Además, el rediseño los indicadores del desempeño policial, privilegiando los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos.

“Yo sí garantizo la coordinación, parte de mi propuesta es que se van a establecer estas mesas en los 67 municipios, que ahora mismo son mesas regionales. Y se los digo con sinceridad: los alcaldes no han participado, solamente algunos de ellos. Haremos estas reuniones de manera periódica, veremos si todos los días, y en las que yo también estaré presente como Gobernador”, adelantó.

La prevención del delito -añadió- se logrará mediante políticas de educación, salud y bienestar para la gente, pero también con un decidido combate a la corrupción, empezando por la selección de un Secretario de Seguridad Pública fuera de toda duda.

“Cualquier candidato puede decir: yo voy acabar con la corrupción, pero mi garantía es mi trayectoria, porque al igual que todos ustedes también soy empresario y me metí a esto con la firme convicción de servir a mi comunidad, de servir a mi país y que todos vivamos en muchas mejores condiciones. Yo no estoy encariñado con el dinero ni estoy buscando el poder de manera obsesiva, si eso fuera, desde cuándo me hubieran conocido”, dijo.

El candidato explicó que su plan de seguridad es muy amplio e incluye prevención social de la violencia, construcción de una base de datos, videovigilancia, aumento del estado de fuerza, uso de tecnología y garantizar la autonomía de la Fiscalía.

Su plan destaca la creación de un Centro de Seguimiento para las denuncias y puestas a disposición, y cuide el debido proceso para las víctimas.

Al final, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia y el Ficosec, acordaron una serie de compromisos conjuntos por el bien de la seguridad en Chihuahua.

Al evento asistieron también la coordinadora general de la campaña de Juan Carlos Loera, Deirdré Bazán Mayagoitia; el director estatal de Ficosec Arturo Luján Olivas, y el director de Ficosec Zona Norte, Jorge Contreras Fornelli, además de empresarios