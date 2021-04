Juan Carlos Loera tiene su pasaporte porque no le debe a nadie: Senador Enríquez

El senador de Morena, José Ramón Enríquez, dio a conocer que no impugnarán la candidatura por la gubernatura de María Eugenia Campos, lo que no consideró necesario debido a que Juan Carlos Loera es un candidato con carisma, cercano a la gente y sobre todo honesto, prueba de ello es que él sí cuenta con su pasaporte y puede salir del país porque no le debe nada a nadie.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El también delegado de Morena en Chihuahua, hizo énfasis en que los chihuahuenses ya se están dando cuenta de que no pueden seguir gobernando personas vinculadas a la corrupción, porque Chihuahua merece más y el camino de la corrupción ya está cancelado para esta entidad y sus ciudadanos.

“Hoy los chihuahuenses tienen una gran oportunidad en 62 días para tomar la mejor decisión y estoy seguro que no tomarán por el camino de la corrupción, ya tuvieron a César Duarte, ya conocen la corrupción y hoy la ven con una candidata que tiene que estar explicando, tramitando amparos y en litigios constantemente”, dijo José Ramón Enríquez.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que los chihuahuenses son muy inteligentes y en su momento sabrán determinar que la candidata en cuestión sigue en sus conflictos, mientras Morena continúa avanzando lo que garantiza que será el partido guinda el que gobierne Chihuahua.

Reiteró que su partido representa la honestidad y podrá ser un excelente puente para una gran relación con el Gobierno Federal, para que se generen más inversiones, más empleos, mejores salarios, así como atender los temas prioritarios de inseguridad, salud y educación.

Te puede interesar: