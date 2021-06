Juarenses se quedaron sin cirugías durante un año por la pandemia

“Laura” esperó por un año para que se le pudiera realizar una cirugía en donde se le quitaría la matriz, por diversos problemas médicos que presentó en los últimos años.

La mujer de 36 años, pasó todo el 2020 con reprogramacion de cirugías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que durante el año pasado la atención se desvió a la pandemia del Covid-19.

Fue hasta abril de este año cuando se le pudo realizar su cirugía sin ninguna complicación, de acuerdo a lo que informó a este medio.

“Mi cirugía estaba programada para julio del año pasado, pero al ir me dijeron que se suspendía y no había fecha porque toda la atención estaba derivada al Covid. Me dieron mi tratamiento, el que tomaba para sentirme bien y esperar a la cirugía, y este año a mediados de marzo me dijeron que podía realizarse en abril o en algún caso en mayor, pero y fue a finales de ese abril cuando se me operó sin ningún problema”, comentó.

Desde hace varias semanas comenzaron a reactivarse las atenciones de diversos males en el IMSS, a su vez se han realizado jornadas extraordinarias de fin de semana para reactivar los servicios en las diversas unidades de salud.

De acuerdo con el instituto las atenciones que han estado dándose de manera permanente, es decir no se suspendieron aún y con la pandemia, son: Oncología, Anestesiología, Salud en el trabajo, Nefrología, Cirugía general, Pediatría, Urgencias y Medicina Interna.

A su vez, de manera paulatina se están comenzando a dar atenciones como Cardiología, Traumatología, Oftalmología, Urología, Medicina física y de rehabilitación, Otorrino, Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría.

El pasado 14 de junio, el IMSS informó por medio de un boletín de prensa, que por tercera ocasión en Ciudad Juárez y el resto del estado se llevó a cabo la Tercera Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios ante la demanda diferida por la emergencia sanitaria de Covid-19.

De acuerdo con lo que se dio a conocer en aquel entonces, en el estado se llevaron a cabo estas jornadas en las diez unidades médicas de Segundo Nivel del régimen ordinario, ubicadas en los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

En ellas se brindaron consultas de Psiquiatría, Traumatología, Ortopedia y Neurología, así como intervenciones quirúrgicas de Cirugía general, Angiología y Ortopedia.

Ayer el IMSS informó también que se exhortaba a los derechohabientes a utilizar la aplicación digital CHKT, mediante la cual se fomenta la detección temprana de los padecimientos crónico-degenerativos y cánceres, a fin de conocer los riesgos de enfermar e intervenir con tiempo.