Se cumplen 11 años de la masacre en Villas de Salvárcar

Ciudad Juárez Chihuahua.- Han pasado once años desde que Luz María Dávila vio salir a sus únicos dos hijos Jorge Luis Piña Dávila de 16 años y Marcos Piña Dávila de 18, para dirigirse a una fiesta a pocos metros de su casa, a la cual ya no regresarían.

Los dos hermanos forman parte de los 15 jóvenes que perdieron la vida la noche del 30 y madrugada del 31 de enero del año 2010 en una vivienda en la colonia Villas de Salvárcar.

“A diez años aún espero que mis hijos regresen, es el mismo dolor cada año. Cuando uno tiene hijos se desvive por ellos, pero cuando en una noche te quitan a los dos ¿qué ganas de vivir puedes tener?”, dijo Luz María en entrevista con El Heraldo de Juárez el año pasado.

La mujer fue quien en el mes de febrero del 2010 enfrentó al ex Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa en su visita a esta frontera, después de aquella masacre para reclamarle por haber considerado a sus hijos y los jóvenes que murieron en ese hecho como delincuentes.

Discúlpeme señor Presidente yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer. Juárez está de luto. Les dijeron a mis hijos pandilleros. Es mentira, uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos usted se había metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos no lo puedo buscar expresó Luz María al ex mandatario federal en aquel entonces.

A Luz María lo único que la mantiene de pie es el que algún día se haga justicia por sus hijos y todos los que murieron esa noche.

“Sinceramente avances no hay, yo no he visto ya ningún avance en cuestión de las personas que hicieron eso, solo lo que se sabe de cuatro que están detenidos y el que dejaron libre, habiendo pruebas, habiendo testigos no lo supieron detener eso es lo que pasó”.

Agregó, “en realidad, falta mucho por hacer, que las autoridades aprendan hacer su trabajo, con calma, con cuidado para como dicen no contaminar cuando hay un caso de esos. Esa noche las autoridades no hicieron su trabajo bien se fueron por otro lado y dejaron todo a medias”.

“Estamos esperando que el caso no quede perdido como en otros casos y que todo se quede en el aire porque no fueron delincuentes, fueron estudiantes, niños, trabajadores y no se vale que se quede a medias”, comentó Dávila.

“La mera verdad es otra vida, estamos mal, nos cambió como no tienen una idea. Caminamos por caminar, estamos aprendiendo a vivir con el dolor, son diez años muy difíciles, diez años que, en realidad, a mí se me hacen increíble que ya sean diez años de no tener a mis hijos aun esperando que haya justicia, que mis hijos entren por esa puerta, que yo sé que no los voy a volver a ver que no van a volver a entrar y es muy difícil”, añadió en sus declaraciones de hace un año.

Dijo que lo más difícil para ella han sido las fechas de los cumpleaños de sus dos hijos, así como la de este día, donde los recuerdos de lo que vivió aquella noche se hacen sentir como si de nueva cuenta se volvieran a vivir.

“Se llegan las fechas de sus cumpleaños y pienso que no hay nada que festejar como antes lo hacíamos y ha cambiado radicalmente todo ya no es lo mismo ni lo será”, expresó.

Luz María está actualmente trabajando en una empresa maquiladora donde asegura le ha ayudado a salir adelante y olvidar un poco lo que pasó aquella noche.

“¿Qué más podemos hacer?, uno se desvive por los hijos, uno vive por los hijos y pues a mí me partieron en mil pedazos, yo ya no se ni por quién voy a vivir”, añadió.

Al paso de los años Luz María ya se dice cansada de manifestar a las autoridades el cómo realizar su trabajo, pedirles justicia y que no hagan nada.

“Lo único que les diría es que no cerraran el caso, que, aunque haya cuatro detenidos que no se cierre porque claro que no fueron cuatro”, comentó.

En una situación se encuentra Edwin Garay, uno de los sobrevivientes de aquella matanza, quien por medio de sus redes sociales contó como le dijo a su hijo sobre aquel hecho.

“Una noche cuando me iba a acostar para dormí como siempre me quité mi pantalón y empecé a darme mi masaje para poder dispersar el dolor. Mi hijo se acercó a mí y me preguntó ¿papá porque tienes tantas cicatrices?... bajé mi cabeza y con un nudo en mi garganta que no me dejaban hablar supe que algún día tenía que saber y yo era el indicado para decirle lo que pasó aquella noche”, escribió Edwin.

La masacre de Villas de Salvarcar ocurrió la noche del 30 de enero y madrugada de 31 del 2010 en una vivienda ubicada en la calle Villa del Portal en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.

En el lugar más de 50 jóvenes festejaban una fiesta de cumpleaños cuando un comando armado conformado por unos 20 hombres que llegaron a bordo de dos vehículos dispararon contra los jóvenes que ahí estaban quienes en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y CBTIS 128.

En cuanto a la justicia, hasta el momento se sabe que cuatro de los involucrados están detenidos desde el 2011 y se trata de: Juan Alfredo Soto Arias, Aldo Fabio Hernández, José Dolores Arroyo y Heriberto Martínez.

Sobre la reparación del daño a las víctimas se dio a conocer desde hace dos años que aún se tiene pendiente asignar un monto de 50 millones de pesos como parte del Fondo de Ayuda, Asistencia Reparación a Víctimas para las familias de los jóvenes que murieron.

A su vez en el 2018 el Gobierno del Estado derrumbó la casa donde se registró la masacre para convertirla en un memorial.

En aquel entonces y frente a las familias el gobernador Javier Corral afirmó que su acercamiento era “para asumir la responsabilidad que ahora le toca a mi Administración de continuar y ahondar en las investigaciones… en el derecho que tienen a la verdad y a la reparación...”.

El memorial de Villas de Salvárcar consta de 15 nichos donde está colocada cada una de las fotografías de los jóvenes que perdieron la vida.





NOMBRES DE LAS VICTIMAS:

1. Rodrigo Cadena Dávila de 17 años

2. Carlos Lucio Moreno Ávila de 18 años

3. Brenda Ivonne Escamilla Pedroza de 17 años

4. José Adrián Encina Hernández de 17 años

5. Horacio Alberto Soto Camargo de 19 años

6. Jesús Armando Segovia Ortiz de 15 años

7. José Luis Aguilar Camargo de 19 años

8. Juan Carlos Medrano de 17 años

9. Marcos Piña Dávila de 18 años

10. Juan Carlos Piña Dávila de 16 años

11. Eduardo Becerra de 35 años

12. Edgar Martin Díaz Macías de 23 años

13. Jaime Rosales Ceniceros de 42 años

14. Jesús Enríquez Miramontes de 39 años

15. Manuel Eduardo Villegas (edad no proporcionada)

Del total 11 eran estudiantes