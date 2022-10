Abusos de militares dejaron cicatrices en empresarios juarenses

Más aspectos negativos dejó la presencia de las fuerzas militares en esta frontera, en los años del 2010 y 2011, donde las quejas eran de abusos a los derechos humanos, además los índices de la delincuencia no se vieron impactados con reducciones ante su presencia, destacó el catedrático Eduardo Borunda.

“Descontento social, de los empresarios, de los habitantes de Ciudad Juárez porque no se vieron resultados significativos en el combate de la delincuencia organizada, hubo también un rechazo por los abusos contra los derechos humanos que se cometieron, que algunos elementos abusando de ese fuero no constitucional que tienen sino de la investidura que representa el Ejército”, mencionó el catedrático de la UACH.

“Provocaron malestares por las acciones, como cuales, el allanamiento sin orden judicial de algunos domicilios, en donde se destacaba que había robo hasta de despensa, fue el principal punto, otro es que no disminuyeron en su momento los homicidios dolosos con arma de fuego”, agregó.

Resaltó que se esperaba que con la llegada de los militares iban a disminuir los hechos violentos en esta frontera.

“Nos dejó a deber mucho una dinámica de un juego político, que no resolvió un problema, que se estaba presentando en todo el país y que se trató de focalizar única y exclusivamente en Ciudad Juárez”, indicó.

Empresarios consideraron que la seguridad de la ciudad debe estar a cargo de mandos civiles; “somos de los que pensamos que los mandos civiles son los que deben de llevar la seguridad, pero bueno, ni hablar, vivimos en un país de libertades y esta es una de ellas”, expresó Rogelio Ramos, presidente de Canaco.

José Murguia, empresario juarense dijo “la base es la policía local, son los que conocen la ciudad, los que viven en la ciudad, aquí tienen a su familia, la Guardia Nacional sigue siendo como la Policía Federal, aunque siempre es un apoyo, pero lo mejor para nosotros es la policía municipal”.

Por su parte, el sacerdote Juan Carlos Lopez, vocero de la diócesis comentó “el Ejército existe para la defensa de la soberanía nacional no son sus funciones, para eso tenemos a la policía municipal, estatal, Guardia Nacional, parece que no son las funciones, el entrenamiento es otro, la visión y la dinámica del ejercicio de la fuerza por parte del Ejército es otro”.

“Aprobar esto ( la presencia militar en las calles) es reconocer que la situación de seguridad en el país es tan grave y tan delicada que se necesita que el Ejército cumpla las funciones que de ordinario cumpliría la policía”, señaló.

Para las autoridades policiacas, la presencia del Ejército en las calles lo ven de buena manera; consideran que es bueno todo lo que venga a sumar para la seguridad en la ciudad.

“Hemos tenido el acompañamiento y la colaboración de las fuerzas militares, ha sido un aliado muy importante, no solamente en la contención sino también en la procuración de justicia por el acompañamiento que realizan, ya los temas de normatividad si esta presencia esa adecuada o no, no sabría dar detalles al respecto, sin embargo, para nosotros es alguien mas que suma y eso es valioso”, mencionó el Fiscal de la zona norte Jesús Manuel Carrasco.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal César Omar Muñoz dijo “por los temas en nuestro país, creo que ha sido necesario la presencia de la milicia en las calles, quien venga a colaborar, quien venga a colaborar en el tema de seguridad en nuestra ciudad y nuestro país, claro que bienvenido”.