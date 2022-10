Acuden migrantes venezolanos a la Gratis Tienda para buscar ropa, calzado y alimento

A lo largo de cuatro años, Gratis Tienda ha sido un proyecto ecológico que no solo tiene como finalidad ayudar al medio ambiente, sino también a aquellas personas vulnerables y que se encuentran en situación de movilidad.

Esta tienda se sustenta por tres ejes; responsabilidad ambiental, el cual consiste en reutilizar y no comprar cosas nuevas; fomentar el anticapitalismo, trabajando con principios de economía social y consumo responsable y minimalismo, para que personas no sean acumuladoras.

Foto: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

En Gratis Tienda, la gente puede encontrar ropa, zapatos y aparatos para el hogar, juguetes, alimento y hasta llamadas e internet.

Julio César Morales, coordinador de este proyecto, mencionó que por estar en la zona Centro, es más frecuente que se acerquen personas en situación de calle o movilidad, lo cual es sumamente gratificante.

Foto: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

“Ahorita hay una crisis como ya lo hemos visto con gente de Venezuela, a ellos se les deja tomar una muda de ropa porque no tenemos lo suficiente para que se lleven chamarra o zapatos, mientras que ropa para mujer y niñas si tenemos demasiadas”, explicó.

Mencionó que a esta población, se les deja acudir todos los días por ropa, ya que muchos llegaron a esta frontera solo con el cambio de ropa que traen puesta.

Dijo que ahora, la tienda tiene tres días de cooperación solidaria de 10 pesos para sostener la tienda. “Lo hicimos porque en los días de cooperación voluntaria, que eran todos los días, pues la gente ya no dejaba nada y el proyecto tenía requerimientos. Pero a las personas de Venezuela si no tienen para dar esos 10 pesos no hay problema”, resaltó.

Foto: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Mencionó que en estos últimos dos han tenido mucha visita de los Venezolanos, tan sólo este miércoles acudieron cerca de 400.

“Son muchos, pero son muy ordenados y quienes pueden han ayudado”, agregó.

Julio, mencionó que lo que más se necesita es ropa de hombre, por lo que hizo una invitación a la ciudadanía para quien pudiera hacerlo, se acercará a la Gratis Tienda, ubicada en la calle Manuel Bernal 290, en la zona Centro.

Foto: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Asimismo, invitó a la comunidad para quienes gusten apoyar a los migrantes a lavar la ropa, ya que muchos de ellos ni siquiera tienen donde bañarse.

“Alzamos la invitación a la ciudadanía para que se acerquen con nosotros, nosotros hacemos un acopio de ropa sucia, y que ellos la laven y así sea mayor la ayuda a los migrantes”, comentó.

Los horarios de la Gratis Tienda son los siguientes: martes y jueves de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, miércoles y viernes de 12:00 a 5:00 de la tarde y sábados de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.