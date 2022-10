Acusa Coparmex al jefe del SAT en Juárez de boicot

El administrador del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Armando Leyva, está causando muchos problemas al sector empresarial y es el principal boicoteador de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró el presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad.

Indicó que no es posible contratar migrantes en empresas porque no serán deducibles de impuestos en la nómina si no cuentan con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

“La problemática con el SAT es terrible, sigue siendo terrible, ya casi el empresariado, ¡ya ni siquiera habla por inanición!, hasta el cansancio les hemos dicho la problemática que tenemos, en términos de las inversiones nacionales para la industria maquiladora es un calvario para las nuevas inversiones obtener un RFC por falta de citas, es un calvario para todos los Ciudadanos Mexicanos solicitar un trámite por falta de citas”, sentenció.

Expuso que ante la falta de servicio para los contribuyentes para obtener una cita, el SAT menciona que es una situación que tiene que ver con el programa digital que se usa y está centralizado su control en la Ciudad de México y también aprovechan para quejarse de que han perdido el 40% de los empleados a nivel local, sin pensar que faltan cientos de citas por realizarse con el tema de los migrantes y nos preocupa mucho, tanto áreas sociales del Gobierno Municipal como el Gobierno del Estado, se ve el esfuerzo que están realizando sobre este asunto humanitario, porque ahí viene el frío y además no podemos tener en una situación de tanta debilidad e inestabilidad a cientos de personas por falta de coordinación.

“Nosotros quisiéramos dar empleo, quisiéramos ayudar como sector empresarial, pero ahora tenemos otra normativa fiscal, que ahora tenemos que timbrar las nóminas y para timbrar las nóminas es requisito de ley que cuenten con un Registro Federal de Causantes un RFC”, indicó.

Señaló que la problemática con los inmigrantes en nuestra ciudad no es tan fácil como a veces se ve, pues se tiene que tomar en cuenta factores como su nacionalidad, su situación migratoria personal y tanto autoridades como representantes de las Naciones Unidas están conscientes de que la problemática migratoria es mucho más compleja que una generalización.

Sánchez Soledad, puntualizó, en la iniciativa privada podemos tomar muchas acciones para coadyuvar con la situación de los migrantes en darles empleo, sin embargo, suceden cuestiones de falta de coordinación entre las dependencias federales y falta de conocimiento de detalle para poder atender estos asuntos.

Manifestó que las dependencias federales en la ciudad se manejan como feudos personales, cada uno maneja su propia política y no existe coordinación entre ellos, dejándonos en un estado de indefensión para poder proporcionar empleo a los migrantes, por no contar con RFC a pesar de que ya tiene su forma FMM de permiso humanitario en México.