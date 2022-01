Acusaciones de LeBarón a policías de NCG son “vendettas”: Chaparro

“Hay que revisar y exigirles a los LeBarón que si tienen elementos que demuestren sus dichos, que recurran a la autoridad correspondiente, para exponerlo, en lugar de estar haciendo politiquería con este tema”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Martín Chaparro Payán.

Advirtió que el conflicto de esta comunidad con las autoridades municipales de Nuevo Casas Grandes y Galeana viene de mucho tiempo atrás, cuando pretendieron declararse zona autónoma.

“Cuando vieron que no era posible, estuvieron persiguiendo a la administración del Municipio de Galeana y una de las consecuencias de esa persecución es que denunciaron a los (18) policías de Galeana como infiltrados, y los corren a todos”, refirió.

Aseguró que algunos de esos elementos policiales actualmente fueron contratados por el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, debido a que no existe ninguna denuncia oficial, orden de arresto ni investigación en su contra, que de indicio de estar involucrados como lo señalaron los LeBarón.

“A mí en lo personal me parece, por lo que tengo revisado, que es una vendetta (venganza) de los habitantes de LeBarón que traen ahí entre grupos, no sé si sean grupos criminales, pero lo que sí sé es que esas relaciones de enemistad que tienen ahí, son de mucho tiempo atrás, por el control del agua, las tierras y los barzonistas”, comentó el dirigente estatal de Morena.

Consideró que el tema no es tan fácil como para “de bote pronto dar una declaración al respecto, esto tenemos realmente que investigarlo bien, hasta dónde se tiene razón y quién la tiene, porque dar una declaración en cualquier sentido, sin una base real de lo que está sucediendo, no es más que de meterse en una en un conflicto que no tiene ningún sentido”.

Lo anterior, dijo, debido a que es una práctica de la referida familia y colonia en Galeana, de “quitárselos de encima” al acusar a “medio mundo, como lo hicieron con el Gobierno Federal en su momento, con el tema de las muertes que ocurrieron en Bavispe”.

Agregó que “el tema de los LeBarón realmente hay que agarrarlo con pincitas, y (si) verdaderamente tienen algo de esa naturaleza, contra el ejercicio del gobierno que se está haciendo en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, pues que planteen las denuncias correspondientes, ante quien debe de ser, que es la autoridad”.

Afirmó que hasta el no existe ninguna denuncia oficial en contra de los agentes de la Policía Municipal a los que señaló Adrián LeBarón, ni elementos que sustenten su presunto nexo con el crimen organizado.

“Lo que yo sé por boca de la presidenta municipal (Cynthia Ceballos Delgado) es no tienen ningún problema por el cual se les haya podido negar la posible participación en los cuerpos de Seguridad de ese municipio”, compartió Chaparro Payán.