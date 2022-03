Acusan a directora y maestra del Colegio Montessori de abusar de menor

Madre de una menor de cuatro años denunció que su hija había sido víctima de abuso sexual por parte de la directora y una maestra del Colegio Montessori, quienes se atrincheraron en el plantel educativo ante la presencia de Agentes de la Fiscalía de la Mujer.

La mamá de la menor señaló a Mónica C.R, directora y Lucía H, maestra, de haber abusado de su hija.

“Mi niña ya no quería venir , la tuve que sacar de la escuela, ya le hicieron los exámenes médicos por eso ya llegó la orden de cateo, ya puse la denuncia”, mencionó la madre de familia.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Dio a conocer que desde el mes de octubre su hija ya no quería asistir a la escuela, cuando apenas tenía un mes en el colegio.

“No quería asistir, me ponía muchos pretextos para no venir, no sabía porque, me imaginaba porque no se quería levantar, poco a poco fue diciendo más cosas, me puse a investigar sobre la escuela y vi que muchos papás decían que abusaban de los niños, que los maltrataban, que nadie quería poner la denuncia porque tenían muchos conocidos”, indicó.

La mamá de la menor mencionó que hace dos semanas les hicieron los exámenes médicos a su hija; con el médico y la psicóloga.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al Colegio Montessori para ejecutar la orden de aprehensión en contra de la directora y una maestra.