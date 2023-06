Adriana Fuentes se dice lista para elecciones del 2024

Adriana Fuentes Téllez, mujer juarense, empresaria y política, realizó una visita a periódico El Heraldo de Juárez y platicó que aún desconoce si habrá nueva contienda en el 2024 con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pero aclaró que tiene la mano alzada para participar en las elecciones.

"Yo creo que a todos nos interesa, como me interesaría ser presidenta de la República, qué voy a hacer, no sé a dónde o cómo, pero sí quiero participar, sí", platicó Fuentes Téllez.

Afirmó, que ella tiene la mano levantada para lo que venga en las próximas elecciones 2024.

"Me han mencionado para una senaduría, diputación pero aún no sé, vamos viendo que pasa, no son todavía los tiempos, me han dicho, que si voy por una plurinominal", contó la política priísta.

Además se preguntó cuántas plurinominales va a tener los partidos políticos como el PRI o el PAN.

"A mi me queda muy claro que lo que va a ser la senaduría, la gobernadora tiene la opción de decidir quienes van a estar, pero es padrísimo participar y más cuando la política apasiona como a mi", destacó.

Respecto a si habrá una nueva contienda por la alcaldía con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, Adriana Fuentes, sonrió diciendo que se lo han preguntado mucho.

"El presidente Pérez Cuéllar hace un buen trabajo, sabemos que Carlos Loera es su contrincante, yo veo que lo van a dejar a él, es muy factible", opinó la exfuncionaria.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez