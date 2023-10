Advierte IP una crisis sanitaria en Juárez por crisis migratoria

"Estamos tratando de administrar el caos, hay una serie de factores que inciden en que la ciudad y el comercio está en riesgo y aunado a ello la probable crisis sanitaria que pudiera desatarse ya que muchos de los migrantes vienen con enfermedades", señaló Rogelio Ramos de la Canaco en rueda de prensa el día de ayer.

Ramos Guevara indicó que: "Tenemos que administrar el caos porque no hay esperanzas de que haya un remedio, hemos pedido durante mucho tiempo que haya una política pública para tratar el fenómeno migrante, nosotros pensamos que cuando dejara de estar vigente el capítulo humanitario de Estados Unidos iba a bajar, pero no pasó así", señaló el líder gremial.

"Hoy como nunca hay una afluencia de migrantes nunca vista, los techos de los lomos de los trenes llenos, que eso no se veía en Ciudad Juárez, y bueno pues tratando de buscar caminos para salvar situaciones, en verdad no vemos nosotros una esperanza de solución por parte del gobierno federal, no hay ganas de de ponerle mano a una política pública que controle, que regule, que tenga los números de cuántos vienen, de cuántos se quedan, de cuántos cruzan, cuántos regresan", señaló en tono preocupado el líder de los comerciantes organizados.

Mencionó también que se avizora una crisis sanitaria ya que no hay un control sobre las afecciones que padecen los migrantes que van arribando a nuestra ciudad.

"Estamos hablando que aparte de todos estos problemas, se vislumbra una posible crisis sanitaria que pudiera venir, es gente que viene de las costas y en las costas hay dengue y hay un montón de enfermedades que pueden venir a traernos a la ciudad y a quienes vivimos aquí".

El líder de la Canaco se refirió al delicado tema de los robos al interior de los locales comerciales, locales a los que acuden los migrantes a comprar satisfactores en su paso por esta frontera.

"Y luego, pues con la zozobra del robo, ellos (los migrantes) tienen que comer, tienen que dormir, tienen necesidades primarias y si no traen dinero lo van a conseguir y es ahí donde se empiezan a presentar este tipo de situaciones", concluyó Ramos Guevara.

Finalmente, el líder gremial indicó que: "Comerciantes que están asentados en cuatro siglos, cercano al bordo, ya cerraron las puertas de su negocio y tienen restringida la entrada a sus negocios ya que los migrantes al no traer dinero, pues deben de satisfacer sus necesidades y muchas de las veces lo hacen robando", concluyó el líder gremial.

