Advierten economistas que el 2025 será un año complicado para la economía mundial

El economista Ramón Salcido Barrón explica cómo se contempla la economía del país, y sobre todo, qué podemos hacer para no tener deudas y quedarnos con ellas para empezar el próximo año.

"Viene el cierre de año y es cuando se opta por hacer los pagos con las tarjetas de crédito para ir pagando a plazos y que no quedarse sin solvencia inmediata, esto deberá pensarse dos o más veces por parte de los juarenses, ya que se avisara un 2025 financieramente difícil", mencionan expertos en el tema.

“De hecho, viene, puedo decirlo difícil, así que lo mejor de estar preparado con un dinero guardado. También se pueden comprar algo de dólares por si lo van a utilizar en el año que entra”, sugirió.

Ahora lo recomendable es no gastar todo lo que nos den de aguinaldo o ahorro o cualquier otra prestación que implique un ingreso adicional. Lo más recomendable en este momento es ahorrarlo, o si se puede, en la medida posible invertir de acuerdo a las capacidades de cada persona, porque el 2025 se plantea como un año complicado para el empleo y para la expansión económica.

“Porque como está apuntado el panorama del freno económico en Estados Unidos, y además, los enfrentamientos económicos de con otros países como China, pues plantean un panorama complicado”, resaltó.

“Igual en México, no está creando empleo al nivel que estamos acostumbrados; ni siquiera en Ciudad Juárez. De hecho el empleo está prácticamente paralizado desde hace más de un año y no hay generación de empleo suficiente. Entonces lo mejor es ahorrar, y si se puede, invertir, y si hay deudas, pues pagar lo más que se pueda para que en los 2025 los agarre con algo de ahorro en la bolsa”, puntualizó.

En torno a la utilización de las tarjetas de crédito, sobre todo con la cercanía de las fechas decembrinas, festejos de Año Nuevo, pagos regulares que se hacen a partir de enero, ¿qué se recomienda?

“Las tarjetas de crédito no son una extensión del ingreso. Mucha gente cree que es como si estuviera un ingreso extra ahí. No, una tarjeta de crédito cuando se utiliza es un pasivo, o sea, es un compromiso que tenemos, pero que además, si no liquidamos a final de mes, pues genera intereses”, externó.

“Obviamente, si se paga totalmente el saldo al concluir el mes, pues no pagamos intereses, pero más la mitad la gente en el país usa la tarjeta y tiene que pagar en tres porque no la liquidan al final de mes. Ahorita los intereses están muy altos en la mayoría de los créditos porque hasta las tasas de interés están altas en el Banco de México”, añadió.

"Entonces hay que usar las tarjetas con mucha responsabilidad y no creer que es una parte de mi ingreso, esto es algo completamente erróneo en la medida lo posible evitar su uso", recomendó.

El panorama que se avecina, no es que sean pesimistas a los economistas, sino que realmente vienen tiempos difíciles que vienen a darse para este 2025

“sí, eso es un hecho. Esto ni siquiera es una especulación. Ya está prácticamente cantado de que va a ser un año difícil para la economía. Ya no digamos nomás de México o Estados Unidos, sino en varias partes del mundo están planteando que va a estar lenta la economía y no va a crecer al ritmo que esperamos”, subrayó.

“Quizá para el 2026 o finales de ese año veamos a lo mejor que las cosas mejoren, pero con la incertidumbre que hay ahora no se puede anticipar qué van a estar muy bien, aunque de hecho, nadie tiene una bolita de cristal para decir que va a suceder en el futuro, pero si hay pistas que nos indican que va a ser complicadas el 2025”, concluyó.

