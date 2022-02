Afectados por Aras lograron entregar una petición a AMLO

Afectados por la empresa Aras Investment Business Group entregaron una petición al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador durante su visita a esta frontera el pasado viernes, ya que dijeron sentirse desprotegidos por parte de las autoridades.

Entre empujones, arrebatos, gritos y después de una espera de seis horas afuera del cuartel militar, Laura Ruiz, una de las personas afectadas, entregó dicha petición al mandatario, quien le dijo “si la voy a leer”.

“Fiscalía no ha judicializado las más de cuatro mil carpetas que existen ya, Fiscalía Federal sigue sin querer aceptar la denuncia colectiva, siguen cerrándonos las puertas, diciendo que no son competentes para no estropear la estrategia jurídica que pudiera tener la Fiscalía Estatal, el delito de fraude es competencia del fuero común que es la Fiscalía Estatal, pero nosotros andamos trás los delitos cometidos ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que eso si es un delito del fuero federal”, expresó la afectada Laura Ruiz.

Destacó que siguen “empujando” para que lleven la denuncia colectiva por parte de la Fiscalía Federal.

“Logramos entregar un escrito al presidente, pidiéndole su observación a nuestro caso, no hemos tenido lo que esperábamos, esta muy lento el proceso pero mientras no logremos que nos canalicen y nos tomen en cuenta con la seriedad que corresponde vamos a seguir insistiendo por todos los medios, es la consigna que tenemos”, resaltó.

Ruiz mencionó que lo que buscan es que se regrese el dinero que ellos depositaron en esta empresa y que se castigue a los responsables.

“Por ley tienen que capturar a los delincuentes o acreditar el delito, eso es por ley, pero no nos quieran pagar con la captura, a mi no me interesa que el detenido a los 5 años salga y no me devuelvan mi dinero, lo que quiero es mi dinero de regreso, si detenlo pero arrancale el dinero de donde los tenga escondido, a nosotros el señor Armando Gutierrez Rosas no nos sirve en la cárcel, nosotros queremos el dinero de regreso”, enfatizó.

Dijo que la empresa los trae postergando las fechas de pagos y no hay una fecha para cuando se les devuelva el dinero.

“Dicen que no son ellos pero mandan mensajes que están trabajando para pagarte y todavía nos dicen, si demandaste no te vamos a pagar a ti, mucha gente cree que Aras les va a pagar en marzo, en junio, mucha gente cree que la mina es propiedad de Aras cuando no es”, señaló.

De 18 mil 500 afectados solamente 4 mil han interpuesto una demanda, informó Laura Ruiz, quien agregó que en esta frontera son de 250 a 300 afectados y únicamente 30 personas se han acercado a la Fiscalía o un despacho.

“Se lo entregue en sus manos al presidente, pedirle que por favor lo leyera, me dijo si lo voy a leer, con eso nos quedamos en medio de los tumultos”, expresó.

Comentó que no existe una fecha para el pago, consideró que es parte de la estrategia de Aras.

Aras culpa a todos los que han demandado, que por culpa de todos nosotros ellos no pueden mover su maquinaria, no es así, la Comisión Bancaria de Valores les paró su carrito en el mes de noviembre, esto es culpa de ellos por no haber cumplido con legalidad en sus procesos Dijo

“No existe una promesa real, ni mucho menos cumplida, no existe una sola persona que diga Aras ya me pagó”, añadió.

Informó haber llevado sus anexos ante la Fiscalía y no se los admitieron, le aceptaron contrato, sus estados de cuenta bancarios donde se hace la transferencia, pero los anexos de las pruebas, las conversaciones, nos los aceptaron.

“(Se sienten desprotegidos) yo le diria que si, porque estamos volteando a que la Fiscalía Estatal nos ayude, van muy lentos, no vemos más allá, ahorita tienen asegurados bienes inmuebles, pero no son suficientes, 500 millones de pesos asegurados en bienes no van a ser suficientes, si hablamos de 18 mil 500 personas por más de 2 mil millones de pesos, 500 millones no son suficientes”, destacó.