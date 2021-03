Afiliados al IMSS el 75% de los juarenses; algunos reprueban el servicio

Ciudad Juárez.- Durante el 2020 la salud se convirtió en una de las principales preocupaciones de los juarenses, de acuerdo a los datos presentados ayer en el Informe de Salud en Juárez 2021 elaborado por Plan Estratégico de Juárez.

En el informe se señala que es el Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS) el servicio médico más importante en la localidad, al tener un 75 por ciento de la población afiliada.

Ante esto, es el que los juarenses más mal califican, pese a que la institución incrementó sus servicios en diversas áreas en el último año, en las cuales destacan incubadoras, quirófanos, salas de rayos X, personal médico, entre otros, esto de acuerdo con el estudio.

Erika Don Juan, coorndinadora de la encuesta Así Estamos Juárez de Plan Estratégico, comentó que una de las razones por las que la comunidad califica con una baja puntuación al IMSS es por la falta de crecimiento en infraestructura, ya que la población va en incremento pero no la infraestructura del instituto, aún y con lo que se ha ampliado en últimos meses.

También explicó que se debe a que esta institución presenta actualmente la carga de salud más alta e importante en Ciudad Juárez.

Mucho si tiene que ver la infraestructura, porque en los últimos años ha estado con una tendencia prácticamente estable, mientras que la población va creciendo y va creciendo, creo que eso es uno de los factores lamentablemente la infraestructura cuesta, el tener un quirófano, el tener un ventilador una cama censable requiere espacio, requiere tema de presupuesto. Creo que si le falta inversión en el tema de infraestructura, el personal médico dentro de lo que cabe a tratado de incrementarse lento, pero ha tenido un incremento sobretodo el año pasado Explicó Don Juan

Comentó que se trata de tema de rezagos históricos en el tema de infraestructura y de presupuesto, tanto del IMSS como de otras instituciones de salud en esta ciudad.

“Es importante visibilizarlo para la exigencia y que podemos hacer para mejorarlo. Si la gente se queja del trato, del medicamento, de la espera, etcétera, qué situaciones bajo los recursos limitados pudiéramos hacer para incidir en eso en las instituciones y la misma ciudadanía. La infraestructura no ha crecido, al contrario está estable. Mese con mes más gente y más gente, pues estás haciendo milagros con lo que tienes porque no has aumentado tu infraestructura”, añadió.

LOS RESULTADOS

En el Informe de Salud en Juárez 2021 se evaluaron diversos temas en relación a la atención médica en esta localidad.

El primero fue la infraestructura de salud en Juárez, donde se informó qué hay mil 832 establecimientos de salud en la localidad, de los cuales el 38.9 por ciento son consultorios médicos externos, 35.6 por ciento consultorios dentales, 4.3 laboratorios médicos y solo un 1.9 por ciento de ese total es de hospitales generales y un 0.6 hospitales de otras especialidades.

En cuanto a la población derechohabiente en Ciudad Juárez se detalla que el 75.7 por ciento tiene IMSS, 3.7 por ciento ISSSTE, mientras que el Seguro Popular o Insabi no informó la población total afiliada.

En cuanto a camas censables se destacó que el IMSS desde el 2014 se ha mantenido con 678 camas censables en Ciudad Juárez, por lo cual actualmente hay 44.8 camas disponibles por cada 100 mil habitantes.

En la encuesta se especifica también que el instituto tenía hasta el 2019, 28 incubadoras; 30 quirófanos hasta el 2020 y 25 salas de rayos X.

Sobre el personal médico, la encuesta detalla que en el 2020 el instituto tenía mil 502 médicos, el ISSSTE 118, mientras que el Insabi o Seguro Popular no presentó la información.

Dentro del informe también se presentó la percepción de la comunidad ante los servicios de salud.

En dicho apartado es donde la ciudadanía calificó con resultados más bajos al instituto en comparación con otras instituciones médicas.

En la satisfacción del servicio el IMSS obtuvo un 7.42, ISSSTE 7.68, Seguro Popular 8.22, mientras que el sector privado obtuvo la calificación más alta con 8.97.

Sobre las instalaciones la calificación de los juarenses fue así: 7.43 IMSS, 7.47 ISSSTE, 8.18 Seguro Popular y 8.99 privado.

El trato del personal médico fue calificado con 7.64 IMSS, 7.7 ISSSTE, 8.37 Seguro Popular y 9.1 servicio privado.

En cuanto la encuesta también se calificó la espera para recibir la atención médica, donde el IMSS obtuvo la calificación más baja con 6.79.

También se informó sobre la clarificación que la población otorgó por la disponibilidad de medicinas, atención recibida y cercanía de los centros de salud.