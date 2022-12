Migrantes intentan cruzar la frontera camuflajeados; agente canino los descubrió

Agente de la patrulla fronteriza destacó la labor de la unidad canina al detectar un grupo de diez personas, aparentemente migrantes, que se ocultaban de las autoridades en el sector de Big Bend.

“Nuestra Unidad Canina del Sector Big Bend es vital para nuestra misión. Aquí hay un excelente ejemplo de qué tan bien los sujetos se ocultan dentro del entorno”, publicó el agente jefe de patrulla Sean L. McGoffin en su cuenta de twitter.

“Un grupo de diez sujetos se escondía de nuestros agentes, pero afortunadamente K9 Kodi estaba allí para ayudar”, agregó.

De acuerdo a la fotografía publicada en dicho twitter, las personas estaban uniformadas de color verde, como camuflajeada.

Cabe señalar que la ropa que traían los migrantes, era similar a que utilizan agentes estadounidenses.

El sector de Big Bend está compuesto por 77 condados de Texas y todo el estado de Oklahoma (78 condados).

El área operativa es de 165,154 millas cuadradas. El Sector es responsable de patrullar 517 millas de frente al río a lo largo del Río Grande, que es el límite internacional entre los Estados Unidos y México.

El límite fronterizo del Sector es casi una cuarta parte de la Frontera Suroeste del país.

