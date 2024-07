Alberga morgue de Juárez cuerpos de cuatro migrantes; sólo uno de ellos identificado

La Dirección General de Servicios Periciales, por medio de su oficina del Servicio Médico Forense (Semefo) en Ciudad Juárez, tiene actualmente registrados cuatro cuerpos de posibles migrantes, es decir, que por diversas particularidades como tatuajes o cuestiones físicas podrían ser originarios de otro país.

Javier Sánchez Herrera, titular de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, explicó que en los módulos de refrigeración del Semefo en Ciudad Juárez actualmente tienen depositados sin ser identificados un total de 127 cuerpos, de los cuales tres serían de estos posibles migrantes, ya que uno de los que está en dicho supuesto ya fue inhumado en una fosa.

Destacó que la condición oficial que guardan estos cuatro cuerpos es de “posibles”, porque hasta que estén plenamente identificados pudieran estar seguros de que sí son originarios de otros países. “De hecho, uno ya está identificado por la familia, sólo falta que autorice MP la entrega”, dijo.

En este sentido, el titular del Semefo comentó que a título personal no podía decir si son o no migrantes y mucho menos si son extranjeros, porque precisamente no están identificados, pero que en lo que va del año han hecho el reconocimiento actual y posterior entrega digna a las embajadas y/o familias de 35 cadáveres de migrantes.

“La realidad actual en el Semefo de Juárez respecto a extranjeros que se encuentran o se presume son migrantes o extranjeros es muy poca, la verdad es que yo tengo cadáveres reportados extranjeros con hipótesis de identidad como ciudadanos de Guatemala, Venezuela, Honduras y Nicaragua”, dijo.

Sánchez Herrera destacó que de los que tiene, uno corresponde a cada nacionalidad de las arriba mencionadas, con la hipótesis de identidad, por lo que están en el trabajo de identificación, aunado a que algunos ya se encuentran en espera de resultados por parte del departamento de Genética, uno más que ya tiene el resultado positivo ante mortem con la familia, por lo que en este último caso están a la espera de que el ministerio público les autorice la liberación del cuerpo.

“Hay uno que es un ciudadano Hondureño que tiene un tatuaje de la bandera de Honduras que es muy específico, entonces creemos que al llevar a cabo alguna entrevista con la familia podemos hacer una identificación positiva”, dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Respecto al cuarto que tienen en calidad de no identificado y que presumiblemente es de origen extranjero, el titular de los Semefo en el estado comentó que cuentan con el nombre probable, ya que tiene documentos de Guatemala y que está inhumado desde el año 2021 en Ciudad Juárez.

“En este año hemos hecho el reconocimiento de 35 ciudadanos extranjeros en el Semefo de Juárez, 17 son estadounidenses que ya fueron entregados a sus familias, siete guatemaltecos, tres de El Salvador, dos de Ecuador, uno de Cuba, cuatro de Honduras y uno de Colombia”, dijo referente a los 35 cuerpos de personas migrantes que han logrado identificar y posteriormente entregado.

Destacó que han llevado a cabo un trabajo arduo con la identificación de cuerpos en general, por parte del personal de la Dirección de Servicios Periciales, ya que han estado trabajando en gran manera coordinados y generando los informes necesarios para el banco general de datos forenses.

“Todos los cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense que cuentan con huellas dactilares estamos haciendo un cotejo; primero con nuestras bases de datos y si no da positivo nuestras bases de datos, lo estamos haciendo con la colaboración del Instituto Nacional Electoral para poder lograr una identidad”, dijo.