Albergues no están listos para llegada masiva de haitianos a Juárez

Ante la caravana de migrantes haitianos que han sido repatriados de EEUU y que actualmente se mantienen debajo de un puente internacional que une Ciudad Acuña y Del Río, albergues esperan que sea en las próximas semanas que empiecen a dispersarse en las diferentes fronteras del país, por lo que dicen no estar listos para hacer frente a este nuevo fenómeno migratorio, así lo dijo, el pastor Juan Fierro, encargado del albergue El Buen Samaritano.

Mencionó que en estos días, sobretodo el fin de semana, fue contactado por un grupo de migrantes haitianos quienes buscaban alojamiento, por lo que se espera que en los siguientes días comiencen a comunicarse más.

El pastor, mencionó que se tiene contemplado que para finales de noviembre, la situación sea similar a lo que ocurrió a finales del año 2018 e incluso que las estadísticas lo rebasen.

“Estamos preocupados porque ya no hay alojamiento en muchos albergues, prácticamente todos estamos llenos, este fin de semana que me marcaron los haitianos tuve que canalizarlos a otro albergue porque aquí con nosotros por el momento no hay espacio”, dijo.

Comentó que se está contemplando la posibilidad de crear un albergue temporal aparte del Kiki Romero, además de que se está invitando a diferentes organizaciones y voluntarios a abrir otros albergues.

“Otra de las cosas es que está cerrada la frontera, esto va a ocasionar que se acumulen los migrantes, necesitamos ver qué respuestas van a dar en los Estados Unidos a menos que comiencen a cruzar de forma ilegal como ya se está viendo”, expresó.

Dijo que también, se están preparando ya con alimentos y artículos de higiene personal, para poder hacer frente a este nuevo fenómeno migratorio y al mismo tiempo, seguir cuidando la contingencia sanitaria.