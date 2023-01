Motín bajo control, pero pide a la gente permanecer en casa, alcalde de Juárez

Después del motín que se registró en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) 3, la situación está controlada, aseguró el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, y solicitó a la población permanecer en sus hogares, a la espera de información oficial.

Por confirmar, se tiene un saldo de 10 custodios, 4 reos murieron al interior del centro penitenciario; mientras que en la balacera registrada en la Ejército Nacional perdieron la vida 3 delincuentes y se logró la detención de 5 personas más.

FOTO: Cortesía | El Heraldo de Juárez

“Básicamente una fuga con algunos custodios muertos, algunos reos, se habla de 10 custodios y 4 reos, sin embargo la información oficial la va a emitir fiscalía un poco más tarde, lo platique con el doctor Óscar Ibáñez y como se sabe el CERESO no es del gobierno municipal, por lo tanto no tenemos información o no somos los indicados para dar la información oficial”, mencionó el alcalde en rueda de prensa.

Policiaca Se amotinan en Cereso de Juárez: Asesinan guardias y presos se dan a la fuga

Después de que se registró el motín en el CERESO, se presentó una persecución que terminó en enfrentamiento entre delincuentes y elementos de seguridad pública municipal

“Hubo otros acontecimientos que después de esta atención a medio se les va a hacer llegar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y aquí hubo algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente esta fuga, murió algunos delincuentes 3 delincuentes hay 5 detenidos pero la información detallada se las haremos llegar”, añadió Pérez Cuellar.

En relación al decomiso, el alcalde confirmó que “sí, 14 armas largas puedo tener un pequeño detalle ahorita pasamos la información precisa, pero sí son alrededor de 14 armas largas”.

“Bueno esperemos que sí, hable con el Doctor Ibáñez, está por salir la comunicación oficial de Fiscalía y yo lo que diría es que hoy, el día de hoy particularmente si no hay nada que hacer en la calle es mejor no salir”, comentó Pérez Cuéllar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finamente el presidente municipal, destacó que no se tiene amenaza directa contra las corporaciones policíacas o establecimientos de autoservicio, solo solicitó a la comunidad mantenerse en sus hogares e informados por fuentes oficiales.