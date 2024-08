Alza en el precio del limón afecta a vendedores de alimentos

El aumento del precio del limón no solo afecta la canasta básica, sino que los vendedores, como los que ofertan de aguas frescas, también tienen estragos.

“Sí afecta, porque sube el limón y tenemos que aumentar el precio de las aguas, además, de lunes a miércoles hay ventas bajas y tenemos que aumentar; para un garrafón tenemos que utilizar aproximadamente dos kilos, son aproximadamente 100 pesos”, comentó Brenda Martínez, vendedora de aguas frescas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Indicó que tiene que variar el precio del agua "va desde 30, 35 y los más que podemos aumentar son 40 pesos, pero ya más no pueden aumentar el costo, porque entonces, la gente más que sabor y calidad busca otro puesto que dé precios más económicos o que paga regularmente".

“Sí hay mucha pérdida, porque si subimos el precio muchas de las veces no sale la venta y en esta temporada con el regreso a la escuela de mis hijo no alcanza y la ganancia no deja”, expresó la vendedora.

Teresa Domínguez, otra vendedora que se encuentra en la zona Centro comentó sobre el tema: “A mí, sí me afectó mucho, porque mis aguas las hago de puro limón natural, no le pongo esencias, así que sube el costo y yo no puedo subir las aguas, las dejo al mismo precio”.

Para nivelar el costo del limón cuando está muy alto, lo que ella tiene que hacer es rebajar el concentrado que prepara con el cítrico natural, agrega más azúcar y hielo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No puedo bajar mucho el concentrado, porque el limón tiene vitamina y con el calor la gente busca más el sabor de limón y no me gusta que no esté con mucho limón como cuando está barato, pero si tengo que rebajar el limón”, dijo Teresa Domínguez.

En su caso, no ha resentido tanto las pérdidas, porque el negocio de venta de aguas es de ella y siempre busca la manera de cómo mediar entre los costos de sus insumos y no tener que estar modificando los precios.

Nota: El Heraldo de Juárez