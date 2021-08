AMLO recuerda a Juan Gabriel con video desde Juárez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cerró su conferencia mañanera con el video de la canción “Déjame vivir” interpretada por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal para recordar al Divo de Juárez que el 28 agosto es su aniversario luctuoso.

Además, la canción es en alusión a los ataques en su contra por algunos medios de comunicación que estaban acostumbrados a recibir del gobierno anterior a razón de 10 mil millones de pesos por año, “eso ya no podemos hacerlo, eso es pecado social”.

Dijo que con ese dinero ahora se destinada a la pensión, a los adultos mayores, ese recurso va a las becas, a la compra de vacunas.

El presidente López Obrador señaló con el dedo, no, no, no como dice la canción de Juan Gabriel, en referencia a que ya no se utiliza el presupuesto para comprar consciencias, para comprar lealtades, ya que antes se destinaba mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios de comunicación.

“Aunque ataquen, ataque, ataquen, mejor digo lo que diga mi dedido, puesto que no, no y no, a propósito, mi gran amigo que lo conocí, además general Juan Gabriel aquí se creó, aquí se formó, vamos a recordarlo exactamente en el tono no, no, no con la canción ‘Déjame vivir”, externó.

Agregó que en los medios de comunicación no hay censura, opresión, por lo contario, hay cuestionamientos al gobierno, criticas al presidente, insultos al presidente como no se vería en décadas desde la época del presidente Francisco I. Madero no se insultaba tanto a un presidente como ahora.

