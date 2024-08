AMLO y Sheinbaum abordan vuelos separados en Aeropuerto Internacional Abraham González

A las 14: 56 horas llegaron el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum a los patios del aeropuerto internacional Abraham González, luego de su visita al nuevo hospital regional en esta frontera.

Las camionetas de seguridad en las que viajaron ingresaron directamente al aeropuerto seguido de unidades de militares.

El presidente realizaba una llamada telefónica y a un lado la presidenta electa; no dieron declaración con respecto a su recorrido por el hospital.

Llegaron por la mañana en vuelos separados, Claudia Sheinbaum en comercial a las 11:20 de la mañana aproximadamente y AMLO media hora después al área privada, en avión de la Sedena.

"Muy contento, muy contento de estar en Juárez, aquí empecé mi campaña", expresó el presidente cuando llegó a esta frontera y se dirigía rumbo al nuevo hospital del IMSS en esta frontera.

Foto: Jorge Meza / El Heraldo de Juárez

"Una gran obra este hospital. Si vamos a eso, vamos a evaluar, me han dicho que ya va avanzando, va a empezar a dar servicio, yo pienso que este mismo año", agregó.

Con respecto a si le tocará venir a inaugurar este nuevo hospital en esta frontera, López Obrador dijo: "me gustaría, pero si no aquí está la presidenta, que va a venir a inaugurarlo".

El presidente de la república dijo estar contento por el trabajo que de ha realizado durante su sexenio, que está a prácticamente un mes y medio de concluir."

"Sí, ya estamos terminando, muy contento aquí donde empieza nuestra patria con gente tan buena, la de Ciudad Juárez" resaltó Andrés Manuel López Obrador a su llegada a esta ciudad.

El evento entre el presidente y la presidenta electa en el Hospital Regional del IMSS tiene carácter de privado, observaron los avances y qué le falta para concluir este hospital.

Nota original de El Heraldo de Juárez