Anuncia Joe Biden sanciones contra Rusia por últimos ataques

El presidente Joe Biden anunció este jueves nuevas sanciones contra Rusia destinadas a castigar al país por sus ataques e intento de invasión a gran escala en Ucrania, de igual manera, criticó al presidente ruso, Vladimir Putin, por su agresión.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Biden se dirigió a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, su primera aparición en público desde que comenzó el ataque ruso el miércoles por la noche. En sus comentarios, Biden presentó la invasión de Rusia a su vecino como un ‘’momento generacional que tiene el potencial de trastornar el orden global’’.

Las nuevas sanciones incluyen bloqueos de exportación de tecnología, una pieza central del enfoque de Biden que, según dijo, limitaría severamente la capacidad de Rusia para avanzar en su sector militar y aeroespacial, asimismo, se aplicaron sanciones a los bancos rusos, a los “multimillonarios corruptos” y a las familias cercanas al Kremlin.

“Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias, estas medidas impondrán un costo severo a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo’’, expresó.

Los objetivos no se limitaron a Rusia. Estados Unidos también persiguió a personas en Bielorrusia, incluido el ministro de defensa del país, su papel en facilitar el ataque ruso.

Por otra parte, anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la OTAN, sin embargo, reiteró que las tropas estadounidenses no participarán en un conflicto directo en Ucrania. “Nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en el conflicto, no van a Ucrania a luchar, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a los aliados del este”, puntualizó.

Finalmente señaló que, que las acciones del presidente ruso “terminarían costándole caro a Rusia, económica y estratégicamente”.