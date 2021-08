Anuncio de AMLO de regularizar autos ´chuecos´ crea incertidumbre

Tras el anuncio del presidente de la república de un plan de regularización de vehículos ‘chuecos’ en la franja fronteriza norte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vendedores de autos de la Franja Fronteriza, Daniel Cereceres indicó que esperaran los tiempos porque falta darle forma a ese pronunciamiento a través del decreto que tenemos.

Dijo que la incertidumbre que deja es que todavía va a consultarlo con los de la industria nacional automotriz para ver si no se les afecta a ellos.

“Es algo que todavía no está claro, es algo que todavía no tiene reglas, es algo que todavía no está por operar de la manera más inmediata posible”, enfatizó.

Recordó que la regularización de vehículos chuecos es un anuncio que ha venido haciendo en toda la franja fronteriza, primero lo hizo en Baja California, después lo hizo en Tamaulipas, ahora lo hace en Chihuahua y eso le abre la esperanza a la gente que es poseedora de vehículos chuecos que tengan la oportunidad de estar dentro del marco legal.

“Desafortunadamente la incertidumbre que deja es que todavía a consultarlo con la industria nacional automotriz para ver si no tienen alguna afectación con el plan de regularización de automóviles internados ilegalmente a la frontera norte de México”, dijo.

El líder de vendedores de autos usados en Ciudad Juárez aseguró que aún no está claro, porque todavía no tiene reglas, ni la manera que pueda operar de la manera más inmediata posible, no obstante, ojalá que se lleve a cabo con la finalidad de sanear el tema de inseguridad que hay en la frontera.

Otra de las interrogantes de este plan de regularización es cuánto irá a costar, qué tipo de vehículos se van a importar, ya que no se anunció lo que deja mucha incertidumbre.

“Nosotros buscaremos un acercamiento con el delegado para ver que es lo que va a proceder con este pronunciamiento que hubo, así es que es lo que nos toca por hacer para que esto se dé lo más posible”, apuntó.