Armas en casa están al alcance de menores: advierte Ficosec

Ya sea para defensa o protección, las armas de fuego en las viviendas continúan siendo un tema preocupante para las autoridades y organismos de la sociedad civil, al presentarse casos como el ocurrido el pasado martes, dónde una menor de 15 años perdió la vida al dispararse un arma de fuego que estaba maniobrando dentro de su domicilio, en La Cuesta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Miguel Ceballos, Supervisor de la Línea Ciudadana de FICOSEC, catalogó este caso de "desconcertante" por la forma y el lugar en la que ocurrieron los hechos, ya que el sector de La Cuesta es uno de los que presentar un índice de criminalidad elevado.

"El problema de las armas de fuego no tanto sería tenerla por cuestiones de seguridad o si es un arma regulada o comprada con permiso, sino que un adolescente de 15 años tenga acceso a ella", dijo el psicólogo.

Esto quiere decir que el arma no estaba guardada de la manera adecuada, la menor no tenía la supervisión de los padres para acceder y manipular el arma en ese momento o no le tomaron importancia.

Aunque en un principio se comentaba que pudiera haberse tratado de un suicidio y después se dijo que no, Miguel recalcó que son las jóvenes entre 10 y 19 años y mujeres entre 50 y 59 años, las persona que tienen más ideas suicidas.

Guachochi Le dan el último adiós a Dayra González con homenaje en Guachochi

Sin embargo, en cuanto a casos, hay más suicidios de hombres que mujeres, pero en las mujeres se presentan más este tipo de ideas por distintos factores.

Miguel invitó a los padres de familia a estar en alerta ante cualquier comportamiento extraño de su hijo, como no comer, dormir mucho o poco, aislarse e incluso autolesionarse.

"Este es un caso bastante importante, porque hay muchas personas que creen que hablar de suicidio puede incrementar la tasa de suicidio, pero es exactamente al revés, hablar de suicidio puede prevenir el suicidio", agregó.

Manifestó que muchas de las personas que llegaron a cometer suicidio, ya tenían varios intentos previos en la adolescencia, por lo que es algo de lo que se debe de hablar y no considerarlo un tabú.

"Hay que tener en cuenta que son diferentes factores, porque es muy distinto una persona que se autolesiona, a una persona que ha pensado en hacerse daño, a una persona que ha intentado hacerse daño", expresó.

El especialista también habló sobre las redes sociales, ya que como pueden ser algo maravillosas, pueden funcionar de manera contraria, al no saber con quién se está comunicando el adolescente y menos que es lo que está viendo o que está pasando, sin una supervisión.

Si usted o algún familiar requiere ayuda psicológica, pueden llamar a la línea *2232 para recibir asesoría y atención psicológica inmediata de manera gratuita, así como orientación si algún padre de familia la necesita.