Arresta FGR a otro migrante señalado por incendio en el INM

El migrante Carlos Eduardo C. R., fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República durante la noche del jueves acusado de participar en el incendio suscitado el pasado 27 marzo en el Instituto Nacional de Migración donde fallecieron 40 extranjeros.

Carlos Eduardo, es uno de los sobrevivientes de la tragedia y estaba custodiado en el hotel Colonial Las Fuentes, de la calle Abraham Lincoln, pero ayer, llegaron siete elementos de la FGR para arrestarlo, según explicó el hermano del arrestado.

Jordani José Colombo Rodríguez, es hermano del venezolano, que sufrió serias lesiones y duró en coma e intubado casi 18 días, en el Hospital General.

El jueves 1 de junio pasadas las 21:00 horas, llegó personal de la Fiscalía General de la República a tocar a su habitación en el Hotel Colonial las Fuentes, donde estaba en resguardo por parte del Grupo Beta, del INM.

Las autoridades se dirigieron a Carlos Eduardo, le leyeron sus derechos, lo hicieron firmar un documento, posteriormente lo esposaron y se lo llevaron como presunto responsable del incidente del INM.

"Cuando salió del hospital, no tenía ningún cargo, ni estaba bajo arresto, nos dijeron que estaba ahí por migración y era por recuperación de mi hermano y listo", comentó Jordani José Colombo Rodríguez, hermano del ahora detenido.

Le dijeron que la orden de aprehensión era de un juzgado, esta mañana José Colombo, acudió a Fiscalía General de la República para solicitar información, pero ahí le dijeron que desconocían el caso y no tenían datos.

"Llegaron anoche lo esposaron, lo hicieron firmar una hoja de orden de cateo y orden de aprehensión, él (migrante) le dijo al oficial que no tenía nada que ver y lo firmó porque no tenía nada que ver, yo le dije que no firmara eso si no estaba el canciller o el abogado para que lo pudiera defender", narró Colombo sobre la detención.

Indicó que sí se sintieron intimidados, por siete agentes de la fiscalía uniformados, dos personas más de civiles y una fotógrafa, por lo que accedieron a lo que se les solicitó.

"Por qué se lo llevaron si él es uno de los afectados, estuvo a punto de perder la vida", dijo el venezolano quien viajó a esta frontera para estar junto a su hermano.

Hasta esta mañana, José contactó con la embajada de Venezuela, pero no ha tenido respuesta precisa de la aprehensión de su hermano, quien tiene secuelas por las afectaciones del incendio.

