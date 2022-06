Asesinan a cinco personas durante convivio familiar en Juárez

Hasta la mañana del domingo continuaban trabajando los agentes ministeriales y elementos del Servicio Médico Forense en la vivienda donde se perpetró una horrible masacre, en el fraccionamiento Rinconada de las Torres.

Todo ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada en una vivienda de las calles Alamogordo y Portal de Pamplona, dónde quedaron los cuerpos de cinco personas asesinadas a balazos.

De acuerdo con los primeros datos aportados en el lugar de los hechos, en dicho lugar se realizaba un convivio, cuando arribaron hombres fuertemente armados.

Los sicarios comenzaron a disparar contra los ahí reunidos, muriendo en el lugar cuatro hombres y una mujer, cuyos cuerpos fueron destrozados por las balas.

Vecinos dieron aviso de manera inmediata al 911, luego de haber escuchado las detonaciones de arma de fuego, pero no lograron observar bien a los responsables, de quiénes solo dijeron que escaparon en dos vehículos.

La escena fue asegurada por autoridades de los tres niveles de gobierno, quiénes apoyaron a los elementos de la Fiscalía mientras estos realizaban el levantamiento de evidencias.

“Se escucharon un chorro de balazos, le dije a mi esposo y a mis hijos que no salieran, por medio a que nos tocara una bala perdida, cuando ya no se escuchó nada salimos a ver qué había pasado”, dijo un vecino quien no quiso dar más detalles sobre lo que vio esa madrugada.

Con este multihomicidio el número de personas asesinadas en los primeros días de junio llegó ya a 15, según información compartida por la Fiscalía de Distrito y a archivos periodísticos.