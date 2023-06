Asesinan a hombre afuera de una casa rodante en Juárez

Sujetos mataron a un hombre está mañana en la colonia 1 de Septiembre, al poniente de la ciudad.

El crimen ocurrió al exterior de una casa rodante, en el patio del lugar, sobre las calles Primitivo Uro y Casa de Janos.

Familiares llegaron y confirmaron que se trataba de su ser querido, quien había sido atacado a balazos.

“¡Ay no, por favor, no. Díganme que no es cierto!”, decía llena de dolor y llanto la madre del asesinado, quien desde los cordones que delimitaban la escena observaba dónde había quedado sin vida.

Agentes municipales y personal del Ejército Mexicano acudieron para apoyar en el aseguramiento de la escena y del cuerpo.

Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte comenzaron con las indagatorias y el aseguramiento de evidencia.

Se dijo que la persona asesinada tenía una edad aproximada entre los 18 y 20 años, además de que vivía solo.

En la entrada del inmueble quedaron regados los casquillos al parecer de un arma corta, los cuales fueron embalados por los peritos.

