Aspiramos para Juárez una auténtica subsidiariedad: Maru Campos

Ciudad Juárez.- Con bandera del partido en mano, alrededor de 700 simpatizantes acudieron este domingo al primer evento de precampaña electoral de la aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura de Chihuahua María Eugenia Campos Galván.

El evento dio inicio a las 11:00 de la mañana en el estacionamiento del estadio Benito Juárez, donde partió una caravana de aproximadamente 200 vehículos a lo largo de la avenida Colegio Heroico Militar.

Antes de ello la aspirante dirigió unas palabras al panismo de la frontera: “Aspiramos a traer a Ciudad Juárez una auténtica subsidiariedad de modo que podamos formar equipo con el sector empresarial, con el sector académico y con la sociedad, como lo hemos hecho ya para reducir los índices delictivos”.

“Sí es posible ofrecer a los juarenses esa certeza de vivir, crecer y trabajar en paz. Hoy aspiramos a generar un Juárez con bien común, un Juárez donde todos trabajemos con el objetivo de seguir haciendo que nuestra economía crezca y que haya oportunidades para todos sin la necesidad de emigrar y alejarse de sus familias para ofrecerles bienestar”, expresó Campos, quien a su vez, afirmó la importancia de elegir a la frontera para dar inicio a su precampaña, mientras que su contrincante Gustavo Madero, la realizaba en Chihuahua capital.

“El día de hoy, estamos aquí para iniciar juntos este camino por un Chihuahua mejor, y no había mejor lugar que nuestra querida Ciudad Juárez, escenario de importantes luchas en la historia de nuestra democracia, qué decir en el estado, en el país”.

Señaló que la primera parada de este camino, será la victoria en la elección interna del PAN.

Recalcó algunas de sus prioridades, entre ellas, cambiar la vida de todos los juarenses que diariamente pasan horas en tráfico o cuyos trayectos cotidianos no están pavimentados, ya que esa es la dignidad humana y eso, es lo que se quiere cumplir, pues asegura que la obra pública no es sólo concreto y varilla, sino cambiar vidas.

Mientras los militantes ondeaban sus banderas y voceaban: ¡Vamos Maru!, la candidata aseguró que todas las encuestas la posicionan en la cabeza para ganar las próximas elecciones internas.

“No me voy a detener hasta ver realizado este sueño común, este sueño de todos. No me rendiré ante las amenazas de quienes ven frustrados sus planes políticos por este proyecto que ha logrado unir a tantas personas en el estado, no me van a bajar, nosotros confiamos en que las autoridades se apegarán al Estado de derecho y a la justicia”, apuntó.

Fue de esta manera que finalizó su discurso y comenzó la caravana de vehículos, los cuales demostraban todo su apoyo a María Eugenia Campos, con claxonazos, estampas, gritos y banderas.

Fue el sábado 2 de enero cuando Maru Campos pidió la licencia al Cabildo de Chihuahua para arrancar su precampaña política.

