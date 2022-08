Auguran una crisis en Samalayuca por escasez de agua

Fidel Urrutia, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la Zona Norte informó que la escasez de agua podría ser un problema en los próximos años en Samalayuca, ante el crecimiento en venta de terrenos y la instalación de albercas.

“El problema es la venta de terrenos y no hay agua suficiente, en unos años más, no sé 5 o 10 años, ya no va haber agua, ahora espero que la Conagua haga un estudio de ese manto (acuífero), no hay recarga, ahí va a ser un problema, terrenos y tantas granjas, todos quieren poner alberca va a ser un problema y a parte que está creciendo la producción de nogal”, informó Urrutia.

Chihuahua ¿Sequía afecta los precios del agua potable? revisa aquí los costos en todo el estado

Al respecto Daniel Valles, del área de comunicación de la JMAS, comentó “Si (pudiera haber un problema de falta de agua), si hablamos de corto plazo, 3 años, si, es que no llueve, es un lugar donde hay muy poca agua abajo en el subsuelo, es muy problemático, está muy abajo el agua que pueda haber y como no llueve tan seguido, los mantos no se recargan lo suficiente”.

“Samalayuca es una área conflictiva, donde antes de comprar algún terreno o hacer alguna cosa, les recomendamos pasar al departamento de factibilidad de la JMAS, para que desde ahí les digan si hay posibilidades de agua o no hay agua”, agregó.

La venta de terrenos en aquella región se ofrece en redes sociales, tanto en pagos como de contado, en dimensiones de mil hasta 5 mil metros o lo equivalente a una hectárea de 10 mil metros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre los costos que se manejan son de 65 mil pesos de contado y 85 mil a crédito, se anuncia como propiedad privada, con agua y paneles.

En enero de este año, se dio a conocer que el Grupo Desarrollador Befued realiza tres complejos de vivienda con la venta de lotes, hotel Glanping, lagos artificiales, centros recreativos con un balneario en Samalayuca.