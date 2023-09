Aumenta la actividad comercial en el cruce Guadalupe-Tornillo

El cruce Guadalupe-Tornillo incrementó su actividad a consecuencia de la suspensión de operaciones de carga en el Puente Libre (Córdova-Américas), ya que era un puerto poco utilizado por el tema de la inseguridad.

“Sabemos que muchos no han querido pasar o cruzar por Tornillo, ahorita Guadalupe-Tornillo ya tiene filas”, destacó Sergio Colín, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Juárez).

“Por ahí alguien decía que la puerta debe estar ancha del comercio exterior, bueno si no está tan ancha, hay que tener muchas puertas para poder entrar y salir más rápido entre los dos países”, expresó.

“El día de hoy (ayer) ya se encuentra operando, esa va a ser una pequeña válvula de escape, pero al final de cuentas, tenemos como industria y como todo el comité de comercio exterior, la comunidad de todo Juárez y del estado, seguir avanzando en esto”, indicó.

Dijo haber estado el pasado viernes y sábado en la ciudad de Chihuahua, donde realizaron algunas reuniones con la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Viendo y previniendo esta situación, con diferentes entes, ella estuvo en comunicación directa con la Canciller y con la Secretaría de Gobernación haciéndole los planteamientos de la importancia de continuar con la eficiencia, la agilidad de los puertos, por el gran impacto que representa”, dijo.

“Recordemos que Chihuahua como estado a nivel nacional, es el número uno en exportaciones, en cuestión de valor, por eso que es crítico, no dejemos caer esta eficiencia que tenemos, no tan solo se afecta la industria, sino tenemos producción, no tenemos eficiencia, hay un efecto dominó en toda la proveeduría”, destacó.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez