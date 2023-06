Aumento de usuarios desafía las remodelaciones del aeropuerto de Juárez

La remodelación del aeropuerto internacional de Ciudad Juárez siempre será insuficiente para el número de usuarios que lo utilizan y cada vez crecen las inversiones en la frontera, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos Guevara.

“Va a seguir siendo insuficiente, ellos traen una inversión de mil millones de pesos de aquí a diciembre de 2025, pero va a pasar lo que, con el estacionamiento, el estacionamiento tenía 300 cajones, le pusieron otros 300 y a los dos meses ya era insuficiente, va a pasar lo mismo con las las que están haciendo”, subrayó.

El Grupo Aeroportuario del Centro del Norte (OMA) realiza una inversión de 1 mil 184 millones de pesos desde el 2021 para realizaron trabajos por etapas en la ampliación y remodelación del edificio terminal.

El Grupo OMA reportó un incremento de tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Ciudad Juárez en abril de 2023 en comparación al mismo mes de 2022.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

En abril del presente año fueron 187 mil 589 pasajeros transportados, mientras que, en el mismo mes, pero del año pasado fueron 160 mil 901 pasajeros, lo que representa un incremento de 16.6 por ciento.

A nivel nacional, el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de abril de 2023 creció 14.5 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2022.

El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 13.8 por ciento y el de pasajeros internacionales aumentó 20.6 por ciento.

El representante de Canaco Juárez comentó que la semana pasada realizaron un recorrido junto con el secretario de Turismo del Estado, Edibray Gómez Gallegos y el director del aeropuerto, Román Martínez quien mostró los avances que llevan en la remodelación de las instalaciones del aeropuerto.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

“Yo lo que les decía es que, se me hace muy traumático es que, tienen que derribar edificaciones que están dándole soporte ahorita al aeropuerto para hacer nuevas edificaciones, entonces, yo les decía: esto no se puede salvar porque es impráctico, es como tirar esta sala para hacer oficinas y luego tirar aquí enseguida para hacer sala, cosas que no son prácticas, pero son indispensables para la movilidad de lo que son las entradas y salidas de aviones”, expuso.

Aseguró que Ciudad Juárez tiene uno de los aeropuertos del país más importantes, catalogado el tercer aeropuerto más rentable para el Grupo OMA, después de Monterrey y Culiacán, por eso es necesario contar con un aeropuerto más digno para la ciudad, más amplio y más funcional.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez