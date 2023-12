Aún sin fecha de nueva audiencia vs dos de los detenidos en el caso Ismael Villagómez

Luego de que el pasado viernes el defensor particular de Joan N. y Adrián N. ambos vinculados por narcomenudeo, no se presentó a la audiencia efectuada en la ciudad Judicial, aún no se ha determinado nueva fecha para llevar a cabo tal audiencia.

Joan y Adrián están señalados por haber participado de manera activa en el asesinato de nuestro compañero Ismael Villagómez Tapia, en hechos acontecidos el pasado 16 de noviembre en la colonia Fronteriza Alta.

Ambos sujetos están vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, ya que a la hora de su arresto a ambos se les localizaron porciones de la droga conocida como cocaína.

El viernes pasado se iba a efectuar la audiencia con la intención de encontrar una salida alterna al delito de narcomenudeo, ya que la cantidad asegurada a ambos es la que se considera para consumo propio y acepta un medio alterno de solución.

En la audiencia de vinculación a proceso de Carlos N., se estableció que tanto Carlos como Adrián fueron los que solicitaron el servicio de auto de plataforma para poder asaltar al chófer que se presentara a prestar el servicio.

Ismael Villagómez, fotoperiodista de esta casa editora, acudió al llamado sin sospechar que sería víctima de un asalto y que luego de oponerse al mismo resultara asesinado.

De acuerdo a la versión de Carlos N. y de Adrián N., se estableció que Joan se quedó a dormir en su casa y no se percató de lo que había sucedido hasta que Adrián y Carlos llegaron en la madrugada a platicarle lo sucedido.

Joan y Adrián fueron vinculados por el delito de narcomenudeo en el desahogo de la causa penal número 6383 2023, sin embargo, la cantidad de droga asegurada a ambos acepta una medida alterna de solución con la intención de que no queden presos; sin embargo, está por definirse la fecha en que se llevará a cabo dicha audiencia.

Joan N. deberá enfrentar además un proceso ante la autoridad federal, ya que está vinculado por la posesión del arma de fuego con que se dio muerte al periodista y en el caso de Adrián él aparece como con autor de dicho asesinato en compañía de Carlos N., delito por el que ambos ya están imputados en otra causa penal.

