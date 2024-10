Autoridades de México y EU conmemoran el 57 aniversario de la entrega de El Chamizal

Autoridades de México y Estados Unidos conmemoraron el 57 aniversario de la entrega física de El Chamizal, donde la secretaria de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Beatriz Resendez Maldonado hizo la reseña histórica, al destacar la entrega simbólica en 1964 y la entrega física el 28 de octubre de 1967, en acto presidido por los presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz.

Expuso que la devolución del territorio conocido como El Chamizal ha sido el mayor logro diplomático del gobierno de México en toda su historia. La ceremonia se llevó a cabo en el Monumento al Benemérito de las Américas, ubicado en este parque El Chamizal, en donde estuvieron autoridades mexicanas y estadounidenses.

Por su parte, el alcalde de El Paso Texas, Oscar Leeser, agradeció al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar por ser el amigo no solo de su persona, sino de la ciudad de El Paso, “cuando aquí estamos hablando lo que hicimos hace 57 años era que uníamos la región y señor presidente es lo que tú haces, trabajando con nosotros, con las personas de Juárez, con las personas de El Paso, somos uno mismo, respiramos el mismo aire y trabajamos juntos”.

Vamos a continuar a trabajando juntos, pero no nada más para un lado, sino para los dos lados, y vivimos aquí en El Paso. No hacemos paredes, somos puentes para continuar haciéndolo juntos, aseveró.

Expuso que es la última vez como alcalde que estará en un evento como este, pero no la última vez que va a regresar a Ciudad Juárez. “Cada vez que vengo aquí (Ciudad Juárez) me siento que estoy en mi casa porque, aquí en El Paso y en Juárez, siempre me siento que entrando aquí entro a mi casa”, resaltó.

Mientras tanto, el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Rafael Foley, resaltó que la conmemoración el 57 aniversario de la devolución de El Chamizal fue un momento histórico en la relación entre México y Estados, que no solo resolvió una disputa territorial, sino que sentó las bases para la cooperación continua que sigue beneficiando a las comunidades fronterizas.

Externó que el pasado 28 de septiembre el entonces presidente López Obrador declaró 327 hectáreas del parque El Chamizal como zona de restauración ecológica. Este decreto tiene como objetivo rehabilitar el parque a través de la reforestación, cambios en el uso de suelo y la creación de humedades.

Finalmente, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que este evento es una conmemoración histórica, no nada más que la resolución de una disputa diplomática. Este evento es quizá el reflejo de un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos.

Señaló que a lo largo de los años nos hemos integrado más, “creo que este es el momento en la historia de los dos países que más integrados estamos y que más interdependientes somos, lo que está pasando a nivel mundial en términos, en términos de tecnología, nos ha ido hermanando y creo que es un momento importante para conmemorar el hecho histórico, pero para refrendar ese compromiso de trabajar unidos”.

Externó que es un evento que marca también la responsabilidad que tenemos quienes están como líderes de las comunidades en ambos países de mantener esa coordinación, esa comunicación, esa integración y ver cómo le van a hacer para que siga creciendo para que cada vez nos vaya mejor.

