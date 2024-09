Autos chinos generan quejas de juarenses ante Profeco por fallas y problemas de garantía

El mercado automotriz de Ciudad Juárez se ha visto invadido por varias agencias de venta de vehículos chinos, tanto autos como camionetas. Sin embargo, a nivel nacional, se dio a conocer una lista de las quejas que enfrentan estas distribuidoras por la falta de cumplimiento en lo que ofrecen al consumidor.

Aunado a dichas quejas, las personas que han adquirido este tipo de vehículos se están topando con la desagradable sorpresa de que los talleres de enderezado y pintura de dichas empresas no cuentan con piezas de colisión para sustituir aquellas que se dañan al momento de un choque o accidente.

Beatriz Adriana S. compró una camioneta de procedencia china, luego de que los empleados de la agencia acudieron al lugar de trabajo de Beatriz para promocionar dicha marca de camionetas y promover la venta de las mismas entre los empleados.

Con el esfuerzo de dos años de trabajo, la juarense pudo ahorrar lo suficiente para conseguir una cantidad considerable de enganche y adelantar varias mensualidades para que las cuotas mensuales fueran más bajas, además de sentirse atraída por la empresa que ofrecía siete años de garantía por la cobertura total de cualquier desperfecto que la camioneta tuviera durante ese periodo de tiempo.

"A las tres semanas que de que saqué la camioneta de la agencia comencé a notar un ruido en la parte baja de la camioneta, de repente el volante se ponía muy duro y en dos ocasiones, la camioneta se apagó sola y vinieron los de la agencia a encenderla. Me di cuenta que batallaron mucho para poderla encender y pedí una revisión total del vehículo a ver qué le estaba pasando. No podía creer que una camioneta del año tuviera esas fallas", señaló la entrevistada.

Luego de varios diagnósticos y visitas al taller de la agencia, los mecánicos le dijeron que todo estaba bien y que no sabían el origen de la falla. Le sugirieron que se llevara la camioneta y en caso de que hubiera otra falla la volviera a llevar.

"Tengo un poco más de un año con la camioneta y ha estado en el taller casi siete meses, solicité el reembolso de mi dinero y otra camioneta nueva y me dijeron que eso no se podía porque no venía en el contrato inicial, situación del todo anómala, ya que el vendedor me dijo que sí se podía cuando me estaba convenciendo para comprar el vehículo", concluyó la entrevistada.

Aunado a la falta de cumplimiento por parte de las empresas vendedoras de este tipo de vehículos, se presenta el problema de que muchas agencias no tienen piezas de colisión en caso de choque o accidente y esto repercute en la calidad y atención que brindan las empresas aseguradoras.

"Estamos facultados para pagar en efectivo la cantidad del siniestro cuando el dueño del auto nos manifestó que la agencia no tiene piezas y la persona es libre de llevar su vehículo a cualquier taller, sin embargo, el trabajo de reparación no está garantizado, vemos una falla de logística ahí, ya que no puede ser posible que no haya piezas de repuesto para este tipo de vehículos", señaló Antonio Andreu, representante de una empresa de seguros que opera en nuestra frontera.

Por su parte el señor Oscar M., carrocero desde hace más de 25 años, señala que muchas de las aseguradoras no quieren asegurar este tipo de vehículos o los que salen ya con seguro desde la agencia contemplan primas más altas, ya que la reparación de estos autos es mas cara, porque las piezas deben traerse directamente de china y esto representa un largo periodo de espera para el cliente.

"Son camionetas y carros muy especiales, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, presentan ruidos y anomalías en diversas partes del motor y de la carrocería. Mucha gente que viene aquí al taller me han manifestado que están arrepentidos de haber comprado un vehículo chino, ya que siempre habían comprado un japonés o un americano y nunca habían tenido los problemas que están teniendo con el vehículo chino", señaló el carrocero.

A nivel nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor,(Profeco) dio a conocer recientemente las quejas que se han presentado y los problemas que enfrentan los consumidores ante el incumplimiento de muchas de estas empresas.

De acuerdo a dicho informe de la Profeco, el cual se ha difundido a través de diversos medios de comunicación de la república mexicana, las marcas que han presentado diversas quejas son las siguientes:

La agencia automotriz y concesionaria Grupo Chirey, de 2022 a 2024, acumuló 98 quejas, las principales razones a nivel nacional son: Negativa a cambio o devolución, defectos de fabricación, negativa a hacer efectiva la garantía, negativa a la entrega del producto o servicio, deficiencia en la reparación, negativa a la rescisión del contrato.

La agencia automotriz y concesionaria SAIC, de 2021 a 2024, acumuló 83 quejas: Negativa a hacer efectiva la garantía, defectos de fabricación, deficiencia en la reparación, negativa a cambio o devolución, negativa a corregir errores de cobro, negativa a la entrega del producto o servicio y negativa a la devolución de depósito.

La agencia automotriz y concesionaria JMC Autos, de 2020 a 2024, acumuló 14 quejas: Negativa a hacer efectiva la garantía, defectos de fabricación, producto o servicio equivocado, negativa a la entrega del producto o servicio y deficiencia en la reparación

La agencia automotriz y concesionaria MG MOTORS, de 2022 a 2024, acumuló 8 quejas: Negativa a la entrega del producto o servicio, contrato de comercialización de bienes no determinados o no determinables, defectos de fabricación, negativa a la entrega del producto o servicio y negativa a hacer efectiva la garantía.

