Brote de influenza aviar en EU incrementó demanda de huevo en Juárez

Rogelio Ramos, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, indicó que la demanda del huevo en nuestra frontera se originó por la falta de este producto en el vecino país, ante el brote de influenza aviar y de Newcastle que se detectó en las granjas avícolas.

Ante esto, el Gobierno de Estados Unidos está prohibiendo la venta de huevo de las granjas donde se detectó está contaminación.

El empresario indicó que en Ciudad Juárez hubo un brote de compras de pánico de fronterizos en días pasados, pero no sé agotó el producto ni tampoco subió el precio.

Señaló que el precio actual por una cartera de 30 blanquillos está entre los $65 y $80 pesos, siendo puro huevo nacional, ya que no se vende huevo importado en los comercios locales.

En cuanto a EU, la docena se vende hasta por $5 dólares, lo que hace que el huevo esté más barato en nuestra ciudad.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza está muy atenta en los cruces fronterizos ya que está prohibida la internación de este producto a territorio norteamericano.

Doble Vía Tráfico de huevo: ¿De cuánto es la multa por intentar pasar blanquillos a EU?

“Se dice que hay multas hasta de mil dólares a las personas que detecten tratando de cruzar a los EU huevo mexicano”, manifestó Rogelio Ramos durante una breve entrevista.

Es decir, descartó que ciudadanos norteamericanos estén viniendo a nuestra frontera para comprar huevo, ante las fuertes sanciones que están aplicando las autoridades norteamericanas.

Aseveró que como no están abiertas las fronteras para la entrada de este producto al vecino país, no se espera un encarecimiento o aumento de los precios.

“Como no está autorizado el cruce y han estado sacando comunicados de que no se puede pasar el pollo ni el huevo mexicano, no creo yo que vaya a haber un aumento en el precio”, indicó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente dijo que ya se checó está situación con las grandes cadenas comerciales como Smart y Del Río tras las compras de pánico y le informaron que ya está todo normal en cuanto a la venta de huevo.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez