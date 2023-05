Buscan alternativas para importaciones por retrasos en Puente Zaragoza

Las intermitencias en los sistemas es lo que provoca retrasos en las operaciones aduaneras y ocasiona largas filas de camiones de carga para cruzar las mercancías en la aduana del puente internacional Ysleta-Zaragoza, sin embargo, se ha avanzado de manera considerable en el cruce de mercancías, externó el presidente de Index Juárez, Sergio Colín.

Mencionó que la situación en el cruce de mercancías junto con otros temas relevantes en las aduanas fue planteado al titular nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo.

“Yo he estado en conversaciones con el titular nacional de ANAM, Rafael Marín Mollinedo, en donde le expresé eso y tres puntos más en donde necesitamos mejorar en Ciudad Juárez”, dijo.

Entre los planteamientos que le expuso al titular de la ANAM, están la necesidad de revisar primero a nivel nacional que sean muy productivos con menos intermitencias, con menos problemática en todos los sistemas que maneja la aduana al día de hoy.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

También le planteó que se le invirtiera más en la infraestructura actual de las aduanas, es decir, se requieren cualquier tipo de infraestructura como pavimento, módulos, computados o baños.

Además, si hacía falta recurso humano de proveer, también les cubrieran de personal necesario porque los sistemas, edificios y toda la aduana, no trabaja sino hay personal.

Chihuahua ¿Cuáles son los puentes y cruces fronterizos en Chihuahua?

El representante de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, explicó que el cuarto punto que le planteó a Rafael Marín Mollinedo fue de que siguieran atentos a los proyectos de San Jerónimo y Guadalupe-Tornillo que hay para nuevas inversiones de infraestructura.

Aseguró que el funcionario federal ya tiene mucha información de los puntos que le trató, por lo que ha estado muy atento, ya que, a partir de la petición, los sistemas han funcionado con menos problemas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Se nota que le pusieron más atención a los sistemas que esto es muy importante porque así podemos tener 10, 20 puentes, pero si los sistemas no funcionan, pues nadie cruza, si tenemos buenos sistemas, pero tenemos mala infraestructura dentro de la aduana, módulos malos, las esclusas, los asfaltos, los carriles, también tenemos ahí problemas y si no tenemos el personal para que se utilice todo eso, pues también no funciona”, puntualizó.

Subrayó que a pesar de que se han presentado filas de tráileres en la aduana de Zaragoza, se ha avanzado considerablemente durante estas últimas semanas.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez