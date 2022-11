Buscan migrantes empleo para dormir en hoteles

Joel, Renis, Jesús, Roberto, es un grupo de venezolanos, que hace seis días llegaron a Ciudad Juárez, en una caravana de 60 personas, sin embargo, cuatro de ellos, se instalaron en el hotel Río, pues venían preparados con un dinero extra, para vivir en Estados Unidos, aproximadamente un mes, en lo que encontraban trabajo.

Al llegar a la frontera, se toparon con el Título 42, aplicado a venezolanos, pero decidieron no unirse al campamento de los venezolanos.

Juárez No tiene nada que ver con los migrantes: Protección Civil tras revisiones en hoteles del Centro

En toda su travesía para llegar a su sueño americano, han gastado 2 mil 500 dólares por persona, actualmente pagan 480 pesos entre cuatro para pasar la noche en un hotel.

Ellos venían bien preparados, para rentar en Estados Unidos un departamento para los cuatro y costear la comida de un mes, vendieron todo en Venezuela y han quedado varados aquí.

“No es para nosotros opción estar en el campamento, es mejor conseguir trabajo y no estar dependiendo de lo que la gente lleva”, comentó el grupo de migrantes.

Indicaron que, de no obtener respuesta positiva de Estados Unidos, están dispuestos a empezar una vida en esta ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay muchos venezolanos que tienen la capacidad de trabajar y hemos visto lugares que dan empleo, deben buscar eso y no la ayuda que puedan recibir diariamente de la gente de aquí, el día que no haya la ayuda, se van a acostar con hambre, la gente se va a cansar de estar manteniendo”, remató Joel, quien ya se ha movido a buscar empleo, aunque no tiene su permiso de estancia migratoria en México.