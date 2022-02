Buscarán incluir a vehículos asiáticos en programa de regularización

" Ya tenemos elaborado el dictamen por medio del cual solicitaremos la nacionalización de todos los carros chuecos , incluyendo a todos los de marcas asiáticas", manifestó el diputado Federal de Morena, Daniel Murguía Lardizábal en entrevista con El Heraldo de Juárez.

" El día de ayer ( antier ) convocamos a una reunión con los diputados federales que representan los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California, , Coahuila, Zacatecas, Nayarit y Tamaulipas , resultando de dicha reunión un dictamen través del cual le hacemos un llamado al Procurador Fiscal de la Federación, Arturo Méndez, como autoridad competente para que se incluya en el proceso de nacionalización a los vehículos fabricados en Asia y que sus números de serie empiecen con letra . La idea que es todos los carros chuecos se puedan nacionalizar ", agrego el legislador Federal.

"Este dictamen será presentado el próximo martes y ahí mismo buscaremos definir lo relativo al sistema de recaudo de lo que el ciudadano debe pagar por su tramite de nacionalización. Ya el presidente lo dijo la semana pasada allá en Ciudad Juárez: serán 2500 pesos por carro y no tiene por qué pagarse más. Estamos viendo los mecanismos para que esto se cumpla " , menciono Murguía Lardizábal.

" Ahora si que vamos a sostener una reunión con los expertos y ver cómo vamos a hacer lo de la recaudación. No puedo adelantar nada ni asegurarlo pero una de las posibilidades que existen es que pueda ser el mismo municipio que a final de cuentas es quien se va a beneficiar de los recursos que se recauden. No me haga mucho caso apenas lo estamos viendo como una posibilidad ", dijo Murguía.

Acerca de los vehículos que entrarían en la nacionalización a partir de ese dictamen , Murguía señalo : " Estamos hablando de todos los Nissanes, Toyotas, Hyundai, Honda, a final de cuentas los carros que utiliza la gente allá en Juárez y que son los que están al alcance de quiénes tuvieron la necesidad de hacerse de un carro chueco para transportar a su familia".

El legislador fue enfático que la instrucción presidencial es que todos los carros se nacionalicen incluyendo a los armados en Asia y Europa así como los que sus números de serie inician con letra y que no habían sido contemplados en el decreto emitido el mes de octubre del 2021.

"Se está buscando el mecanismo para que todos los autos se puedan nacionalizar " , finalizó el legislador Federal.