Cambio de horario en Juárez mantiene competitividad, pero no refleja ahorro de insumos: BEF

El próximo domingo 3 de noviembre entrará en vigor el horario de invierno, donde en Ciudad Juárez, se deberá atrasar el reloj una hora.

Este ajuste busca mantener alineadas las actividades comerciales y educativas con las zonas entre México y Estados Unidos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Líderes del sector empresarial consideraron que ayuda en el tema de la competitividad, pero no se ve un ahorro de energía.

“Creo que el único beneficio, en mi opinión, homologar con El Paso para no tener esa diferencia de horarios, porque el resto del país tengo entendido que no van a cambiar de horario, tengo entendido que el motivo para este cambio era el ahorro de energía eléctrica”, mencionó Elizabeth Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

“Siento en mi opinión particular que no hay tal ahorro, no lo hay”. “Juárez y El Paso somos una sola ciudad; es complicado cuando la mitad sur de la ciudad está a un horario diferente que la otra mitad norte. Por efectos de nuestra actividad como ciudad, creo que es lo ideal homologar el horario”, agregó.

Jesús Manuel Salayandía Lara, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo,comentó: “nosotros lo que siempre hemos peleado es que haya una homologación hasta cierto punto con el tema de competitividad, por el tema de las aduanas, de los negocios que se hacen binacionales, de que tengamos empatados los mismos horarios, que aquí sea más temprano o más tarde eso nos pone en desventaja”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El otro tema que manejan los políticos o los gobernantes es el ahorro de energía, la verdad no le vemos el sentido a eso, porque no se ve reflejado en los recibos que te llegan cada bimestre, esto lo vemos por el tema de competitividad”, agregó.

“Que podamos estar haciendo intercambios comerciales o negocios con el vecino país, sin tener el pendiente de que ya vamos tarde o que es muy temprano y que no van a abrir o demás, es un tema de competitividad”, enfatizó.

Nota: El Heraldo de Juárez