Campo Algodonero: mujeres víctimas de feminicidio y violencia en Juárez

Para la Red Mesa de Mujeres este 8 de marzo no es un día de felicitar, es un día de conmemorar y recordar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y de violencia en Ciudad Juárez y todo el mundo.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

No es un día de festejo, es un día de lucha y de protesta, también es un día de exigencias, de exigencia de acceso a la justicia para todas las mujeres dijo Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres durante la Apertura de los Encuentros Feministas 2022, desde el Campo Algodonero.

Mencionó que de manera vergonzosa en el 2021 fueron asesinadas 171 mujeres y en lo que va del 2022 ya van 27 víctimas mortales y recalcó que el 80% de las mujeres en Juárez son violentadas.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Indicó que el Campo Algodonero es un recordatorio al gobierno que tiene responsabilidad en la violencia homicida y de no generar cultura a la no violencia y que permita entender que el cuerpo de una mujer no es el cuerpo que se debe de maltratar, menoscabar o que vale menos y mucho menos, asesinar.

Dijo que con la serie de eventos del Día de la Mujer, esperan que la Gobernadora, María Eugenia Campos, aplique un mayor presupuesto a la Fiscalía de Género, a los institutos de la mujeres y a programas de prevención.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

La Gobernadora ha dicho tener interés en estos temas, en involucrarse mucho más en la temática de violencia contra la mujer, esperamos que pase del interés a la acción, a la acción efectiva dijo Yadira.

Durante el evento en el Campo Algodonero dieron lectura a un posicionamiento acompañadas por madres de mujeres desaparecidas y de otras organizaciones de la sociedad civil en defensa de la mujer.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“El estado mexicano sigue en deuda con nosotras las mujeres”, señalaron.