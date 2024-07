Carreteras sin mantenimiento desde hace cinco años retrasan entrega de cargas: transportistas

Las malas condiciones en que se encuentran varios tramos de la carretera federal Panamericana, ocasionan retrasos en la entrega de mercancías, además de que se han tronado llantas del transporte de carga por los grandes baches que se encuentran sobre la carretera que es competencia del Gobierno Federal, indicó Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Señaló que lleva más de cinco años que no se le da mantenimiento a esta carretera federal y seguramente tardará más para que el Gobierno Federal intervenga, ya que se viene la transición del próximo sexenio.

Mencionó que sabe de por lo menos tres camiones de carga han tenido ponchaduras en las llantas, lo que equivale un gasto alrededor de 18 mil pesos.

Externó que los chóferes de quinta rueda tienen que ir a muy baja velocidad, tratando de ir sorteando los baches y un problema aún más grave es que estamos en el fin de un sexenio y por empezar otro, por lo que no habrá recursos para darle mantenimiento.

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), casi el 50 por ciento de los tramos carreteros a cargo del Gobierno Federal en el estado, es decir, poco más de mil 571 kilómetros, se encuentran en condiciones de malas a regulares.

Esta cifra deriva de un estudio realizado por la dependencia el año pasado, mismo que se compartió a las oficinas centrales de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Dicho documento revela que para reparar y rehabilitar las carreteras, se necesita un monto superior a los 9 mil millones de pesos, como consecuencia de la falta de inversión para el mantenimiento rutinario que no se realiza desde 2021.

El representante del transporte de carga aseguró que el daño está siendo recurrente y quita tiempo el hecho de tener que conducir a una velocidad diferente, lo que ocasiona que queden mal con los clientes, no obstante, están conscientes de la situación en que está la carretera.

“Desgraciadamente, no nada más la de Juárez a Chihuahua, sino otras carreteras federales también que están por las mismas, entiendo que de aquí a Janos también es un área federal que también presenta a Casas Grandes, baches muy tremendos porque se va haciendo el bache y como no se le da atención, no se le da mantenimiento, pues va creciendo y creciendo”, recalcó.

Agregó que los chóferes están conscientes de que llevan el riesgo de una volcadura o un accidente, por las condiciones de las carreteras, sin embargo, no se han reportado tantos accidentes de carga en el Estado.

Externó que los pocos accidentes que ha habido, son de chóferes que no son de esta región, por lo que no conocen la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, entonces van a una velocidad que no es moderada para estar entre los cráteres que hay y sí ha habido algunos accidentes, que se salen de la carretera, pero los muchachos locales ya conocen la carretera.

