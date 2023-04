Llama CBP a migrantes a utilizar aplicación para solicitar ingreso a EU

Esta es la semana de mayor de actividades de viajes transfronterizos en el área de El Paso, por lo que la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) invita a los viajeros que utilicen la aplicación móvil CBPOne para acelerar el proceso del permiso de viaje I-94.

“CBPOne ha hecho que todo el proceso de permisos I-94 sea más eficiente para todos los involucrados, para los viajeros, pueden ingresar toda su información y ahora reportarse directamente con oficiales primarios de CBP donde se les tomarán datos biométricos, se verán los datos ingresados y habiéndose realizado las consultas para el oficial de CBP se incrementará la eficiencia”, dijo el director de operaciones de campo de El Paso, Héctor Mancha.

La aplicación móvil CBPOne está disponible para la mayoría de los dispositivos a través de las tiendas de aplicaciones para usuarios de Apple y Android y de esta manera evitar las enormes líneas para conseguir un permiso de viaje I-94.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

CBP alienta a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplen con WHTI cuando se acercan a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que excedan los 10 mil dólares.

Se invita a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje consultar la guía Know Before You Go.

Si el viajero declara los artículos adquiridos en el extranjero podrá evitar sanciones, pues al determinarse que es prohibido, puede abandonar el puerto de salida sin consecuencias.

“Este es un período siempre ocupado, por lo que los viajeros deben planear incorporar tiempo adicional en sus planes de cruce”, dijo Mancha.

Los oficiales de CBP encuentran durante esta temporada de Pascua, cascarones de huevo llenos de confeti, los cuales están restringidos a cantidades de 12 por pasajero y los cascarones pueden estar decorados, grabados o pintados, pero deben estar limpios, secos y libres de cualquier residuo de huevo.

Los especialistas en agricultura de CBP continúan cumpliendo la misión agrícola de CBP al excluir plagas y enfermedades dañinas para que no se establezcan en los Estados Unidos.

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera en línea u obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan ver los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez