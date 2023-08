Chihuahua, de los estados con menos robos de camiones de carga

“Gracias a Dios somos uno de los estados al menos en ese rubro, (de inseguridad), con menos incidencias, en lo que va del año creo que hay dos o tres”, comentó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, refiriéndose con los índices de robos en vehículos de carga en sur de país.

Mencionó que en caso de darse algún paro, pudiera ser de alguna organización del sur del país en solidaridad con los compañeros.

“Eso nos pone en una situación muy diferente a lo que sucede en el resto del país”, dijo Sotelo, quien además, mencionó que aproximadamente se roban casi dos vehículos de carga por hora en México, siendo el estado de México, Veracruz y Puebla los que se llevan el 70 por ciento de esos robos.

“Acá nosotros no tenemos ese problema, no es algo que estemos nosotros viviendo por acá, tenemos otro tipo de delincuencia pero no la de asaltar el transporte de carga”, enfatizó.

Destacó que la solución para que no sucedan esos delitos, como son los asaltos a vehículos de carga, es del nivel federal.

“Al final del día el que tiene la solución para que no pasen esas cosas es el nivel federal, que se da en el sur del estado, en caso de que así sea, estoy enterado del problema de inseguridad que vive el país, asaltos a vehículos de carga”, comentó.

“A lo mejor alguna de las organizaciones que son allá del sur pueden también hacer sus paros en apoyos a los compañeros”, agregó.

Destacó que se han presentado pocas incidencias pero no han sido graves y que en el tema de inseguridad están en buen punto.“La verdad no tengo el dato pero no es gran cosa, dicen que por la extensión del territorio que tenemos en Chihuahua se les hace más difícil poder llegar a su destino donde comercializan las cosas que se roban, pero estamos en muy buen punto en esa cuestión de inseguridad”, concluyó.

