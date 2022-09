Chofer de tráiler consumió cristal

La Fiscalía General del Estado, identificó a las 10 personas que perdieron la vida en el accidente registrado en el corredor comercial de Villa Ahumada, asimismo, informó que el chofer del tráiler que protagonizó el fatal accidente, resultó positivo al consumo de drogas y se le localizó entre sus ropas un envoltorio con “cristal”.

El guiador se encuentra detenido y a la espera de que se dicte la fecha para celebrar su audiencia de imputación de cargos, toda vez que cuenta con seis querellas en su contra, promovidas por el mismo número de personas, las cuales resultaron lesionadas en ese accidente.

Asimismo, la FGE informó que los cuerpos de las 10 víctimas mortales, ya fueron entregadas a sus familiares. Las víctimas fueron identificadas como:

Efraín H. M. de 54 años, originario de Namiquipa; Carlos Roberto C. G., de 61 años, originario de Juárez; Baltazar R. A., de 22 años, originario de Veracruz; Virginia M. E., de 84 años, originaria de Namiquipa; María del Carmen M. C.,de 51 años, originaria de Veracruz; Abel V. F., de 48 años, originario de Ahumada; Edgar Javier O. de 42 años, originario de Ahumada; Carlos Adrián S. C., de 39 años, originario de Ahumada; Omar V. R., de 24 años, originario de Ahumada y María del Rosario C. L., de 64 años, originaria de Fresnillo, Zacatecas.

Se detalló que el conductor del tractocamión, quien responde al nombre de Saúl A. D., de 44 años de edad, resultó positivo al uso de metanfetaminas y anfetaminas, además se le aseguró un envoltorio con una porción de la droga conocida como cristal, al momento de la inspección corporal, al momento de ser detenido.