Cientos de juarenses se unen a marcha en defensa del INE

Desde las 10:00 de la mañana de este domingo inició la concentración de cientos de juarenses en la Plaza “El Paseo”, ubicada en la avenida López Mateos y Oscar Flores, con el objetivo de manifestarse en contra de ‘El Plan B’ de la reforma electoral.

Organizaciones de la sociedad civil, familias, militantes y dirigentes de partidos políticos como el PAN, PRI y el PRD empezaron a llegar minutos antes de las 11:00 de la mañana, hora que comenzará el plantón por la defensa del INE.

Con leyendas como: "Mi voto no se toca", "Sí el INE desaparece, la dictadura aparece", "Defendamos al INE que no muera México', "Yo defiendo al INE", "Protesto por las restricciones al INE", "Sin el INE no hay, ni voto ciudadano, ni democracia", entrar otras pancartas.

Poco a poco ciudadanos acompañados de sus familias se acercan al estacionamiento de la plaza El Paseo para participar en esta manifestación que se réplica a nivel nacional.

Los ciudadanos están en contra del Plan B de la Reforma Electoral del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Militantes del PAN, PRI y PRD, así como organizaciones civiles se concentran en las afueras de las oficinas del INE.

Son alrededor de 500 personas las que han estado llegando a este lugar de la avenida López Mateos y Óscar Flores.

Para ello, instalaron un templete donde darán un posicionamiento en defensa del INE.

Además mostrarán el respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las autoridades electorales, para exigir más y mejores participantes y mejores representantes.

