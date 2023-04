Clausuran horno de cremación donde trabajaba detenido con 118 perros muertos en Juárez

La dirección de Ecología del Municipio clausuró el horno del establecimiento Eternal Pet por falta de documentación, quienes tienen diez días hábiles a los propietarios para que presenten los documentos que requieren para del trabajo de incineración de perros, externó César Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia municipal.

Mencionó que los encargados del negocio presentaron la Licencia de Funcionamiento vigente, pero en el área donde atiende a los clientes, sin embargo, el horno se encuentra en otra ubicación.

El establecimiento Eternal Pet es donde labora la persona que fue detenida al encontrarle en una camioneta 118 perros muertes en estado de descomposición.

El funcionario municipal expuso en el negocio clausurado se rescataron tres perros vivos que estaban en el lugar y más de 30 canes muertos que estaban en proceso de incineración y que fueron puestos en un congelador para evitar su descomposición.

“La persona que está detenida es empleado de la empresa y ellos le dan servicio a varias clínicas a prácticamente a todas las clínicas veterinarias que hay en Ciudad Juárez en la cual ofrecen ellos el servicio de funeraria, entonces, funciona muy parecido a los trámites cuando un ser humano fallece en el mismo sentido, se contrata el servicio funerario, ellos son quienes pasan por el cuerpo, hacen lo propio, en este caso la cremación y ya le entregan las cenizas a los propietarios”, explicó.





Agregó que la empresa puede recibir una multa entre 200 a 300 UMAS lo que equivale a 20 mil 750 pesos hasta 31 mil 125 pesos.

Díaz Gutiérrez comentó que la persona detenida con los perros muertos que llevaba en bolsas de plástico en una camioneta pick up, refiere que al momento que llevaba los canes muertos, se le había descompuesto el vehículo y eso ocasión que se le juntarán los perros.

“El único documento que presentó que está vigente es la Licencia de Funcionamiento ofertando servicios de funeraria, pero quedó (propietario) de traer la documentación que él tramitó ante el Gobierno del Estado para poder tener el horno funcionando, una vez que traiga la documentación, nosotros podemos requerir cierta documentación, otra la requiere Coespris, es la que el propietario dice que tiene ese documento, entonces dependiendo de ahí, pero por lo menos se va a hacer acreedor a una multa entre 200 a 300 UMAS aproximadamente”, sentenció.

El director de Ecología del Municipio mencionó que la persona detenida no solo daba servicio a Eternal Pet quien era empleado, sino también ofrecía servicios por su cuenta, es decir, levantaba los perros por su cuenta y no contrataba la cremación y tiraba los animales de una manera no correcta.

Manifestó que ya serán las autoridades investigadoras quien determine si le finquen cargos por algún delito, sin embargo, un delito en contra de bienestar animal ya no pudiera ser relacionado a la operatividad del negocio como tal.

Los 118 perros encontrados la noche del domingo tras una denuncia anónima, fueron depositados al relleno sanitario, al igual que los más de 30 canes que estaban en el establecimiento al momento de la clausura ya que se informó que no eran de ningún dueño en particular, por lo que el traslado de los perros fue con el apoyo de la Dirección de Limpia.

