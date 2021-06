Hasta 14 mil dólares cobran polleros por cruzar a migrantes

Ciudad Juárez.- Más de 14 mil dólares es lo que terminan pagando los migrantes a polleros o “coyotes”, para ser cruzados de manera ilegal a los Estados Unidos, informó Rogelio Pinal, titular de la dirección de Derechos Humanos.

Pinal explicó que en los últimos rescates que se han realizado por parte de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal (SSPM) de migrantes que están en casas de seguridad, se ha logrado platicar con ellos y es ahí donde les comentan que de su lugar de origen a Ciudad Juárez las bandas de polleros les cobran de 4 mil a 5 mil dólares.

Sin embargo, al estar en esta frontera, se les pide otra otra cantidad similar o en algunos casos hasta el doble para poder cruzar al vecino país.

“Ellos empiezan a contar la situación, en anteriores rescates. Para llegar aquí a Ciudad Juárez eran 5 mil dólares y ya después para cruzar a Estados Unidos otros cinco mil dólares u otros diez mil dólares, les cobraban en algunas situaciones 14 mil dólares en total. Si estamos hablando de que ya les hemos quitado todas estas personas al crimen organizado, estamos hablando de una pérdida mínima de 5 mil dólares para las personas porque ya perdieron su dinero en el trayecto hasta Juárez”, explicó.

Aseguró que muchos de los migrantes que ya han sido rescatados por los agentes de SSPM, deciden regresarse hasta su lugar de origen de nuevo y hay quienes ya pagaron por adelantado a los polleros y salen de los albergues para buscarlos e intentar de nuevo cruzar a los Estados Unidos.

En relación a cómo es que llegan hasta esa casas de seguridad, que están en su mayoría al poniente y suroriente de la localidad, se explicó a este medio que muchos de ellos ya vienen con los guías desde su lugar de origen.

“Por lo general ya vienen con su guía desde donde salen ellos, entonces ya llegan directamente a estas casas a esperar lo que ellos mencionan en su momento brincar hacia Estados Unidos, ellos le llaman brincar y van brincando poco y ahora si que los tienen bajo amenazas de no hacer ruido, de que no se escuche nada con los vecinos que no se escuche nada ahí y que sepan qué hay mucha gente ahí”, añadió el funcionario municipal.

Comentó que ha sido gracias a las denuncias ciudadanas lo que ha favorecido a su rescate de estos lugares, los cuales en su mayoría están asentados al poniente de la ciudad.

La noche del domingo otro grupo de migrantes fue asegurado en una casa de la colonia Salvarcar.

De acuerdo con los datos que proporcionó la SSPM, el rescate se dio luego de una llamada recibida al número de emergencia 911, en donde reportaron a un grupo de personas pidiendo auxilio desde el interior de una vivienda, ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Querétaro, ya que presuntamente los tenían privados de su libertad.

Al interior de la vivienda, localizaron a 80 personas deshidratadas, desorientadas y en condiciones deplorables, siendo 75 hombres y cinco mujeres, entre los cuales siete eran menores de edad.

Los personas dijeron ser procedentes de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador y comentaron que se encontraban en dicha vivienda, ya que estaban esperando que los internaran de manera ilegal a los Estados Unidos.

Los migrantes señalaron a los agentes, que todos los días llegaba al domicilio un vehículo habilitado como taxi y se llevaba de tres a cinco personas para trasladarlas hasta la línea divisoria para cruzarlos de manera ilegal al vecino país.

También comentaron que en el grupo de migrantes rescatados había personas que tenían dos meses aproximadamente esperando para su internamiento de manera ilegal a los Estados Unidos.

Los migrantes fueron trasladados al albergue instalado en el gimnasio municipal Kiki Romero, ubicado en el cruce de la Avenida De Los Aztecas y Codorniz, donde se les dio atención y orientación en su caso.

En días atrás otros grupos de personas migrantes fueron rescatadas de casas de seguridad en las mismas condiciones en las que fueron asegurados el grupo de migrantes del domingo.

Algunas de las zonas de la ciudad de donde fueron rescatados migrantes han sido Lomas de Poleo, Ampliación Felipe Ángeles y Rancho Anapra.

El albergue Kiki Romero, va a continuar recibiendo migrantes rescatados de lugares así o en situación de calle.

“Les hacemos un llamado a las personas migrantes de que no se dejen engañar por estas personas que sólo lucran con ellos y al ultimo los abandonan”, finalizó Pinal.