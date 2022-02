Coinciden Maru Campos y AMLO que entre ellos no debe haber confrontación

La gobernadora del Estado María Eugenia Campos durante la conferencia mañanera con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dejó muy en claro que entre ellos no deben de tener confrontación, ni violencia, sino trabajar en conjunto para atacar las necesidades y los rezagos que existen en esta ciudad fronteriza.

Maru Campos destacó la baja que se ha tenido en los índices delictivos, específicamente en homicidios dolosos.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador usted es el presidente de la república y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua, entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni entre nosotros puede caber el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deja atender el dolor de los ciudadanos expresó la gobernadora.

El presidente al respecto dijo “no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podemos tener diferencias, trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos”.

La gobernadora mencionó la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde el tema fue un proyecto integral de renovación bilateral para hacer de esta ciudad la frontera del siglo XXI.

“Será un honor llevar a este grupo binacional la buena noticia de que estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal con el propósito de mejorar nuestros procesos aduanales, bienvenidos todos los esfuerzos para contar con aduanas más eficientes y libres de corrupción”, dijo.

“ero lo más importante para este gobierno del estado es dejar muy claro que el principal propósito común será el desarrollo va a generar modernización, pero esa modernización debe ser traducida en bienestar para las personas que hacen su vida en esta gran ciudad agregó.

Destacó que como era posible que Chihuahua es el principal exportador de mercancías del país y en Ciudad Juárez hay más de 350 mil personas en situación de pobreza.

“No es posible que el Estado de Chihuahua representa el principal exportador de mercancías del país, con más de 14 mil millones de dólares, tan solo en el tercer trimestre el año 2021 y que al mismos tiempo Ciudad Juárez viva con más de 350 mil hermanos juarenses en situación de pobreza